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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Wang pasišaipė iš Silvos, o UFC prezidentas per klaidą jai priskyrė pergalę prieš Namajunas

2026-10-03 13:20 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-03 13:20
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„UFC 332“ turnyro pagrindinė kova tarp Natalios Silvos ir Cong Wangkelią vis daugiau įtampos. Prieš artėjančią akistatą dėl laisvo UFC moterų 57 kg svorio kategorijos čempionės diržo kovotojos apsikeitė aštresniais gestais per ceremoninius svėrimus.

Natalia Silva ir Cong Wang | Stop kadras

„UFC 332“ turnyro pagrindinė kova tarp Natalios Silvos ir Cong Wangkelią vis daugiau įtampos. Prieš artėjančią akistatą dėl laisvo UFC moterų 57 kg svorio kategorijos čempionės diržo kovotojos apsikeitė aštresniais gestais per ceremoninius svėrimus.

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Penktadienį vykusioje ceremonijoje C. Wang nusprendė pašiepti varžovę, imituodama jos narve naudojamus judesius. Kinijos kovotoja, pasipuošusi jai įprastu „Džokerio“ makiažu, priešais N. Silvą iškėlė rankas į kovinę poziciją ir kelis kartus išraiškingai judino klubus. Šis gestas N. Silvai akivaizdžiai nepatiko. Brazilė galiausiai nustūmė C. Wang rankas, o į situaciją teko įsikišti apsaugos darbuotojams, kurie kovotojas išskyrė.

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C. Wang judesiai buvo labai panašūs į tuos, kuriuos N. Silva demonstravo ankstesnėse kovose. Ypač tai buvo matyti jos akistatoje su buvusia UFC čempione Rose Namajunas.

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Toje kovoje N. Silva aktyviai naudojo klubų judesius bei staigius judesius į šonus, taip bandydama klaidinti R. Namajunas ir neleisti jai patogiai pasirinkti distancijos smūgiams. Kai kurie N. Silvos judesiai toje kovoje priminė šokį, todėl jie netruko tapti gerbėjų diskusijų ir juokelių objektu. C. Wang, panašu, nusprendė tuo pasinaudoti ir per ceremoninį svėrimą priešais varžovę pakartojo panašius judesius.

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Šią savaitę dėmesio sulaukė ir UFC prezidentas Dana White'as. Jis viename iš pasisakymų apie C. Wang karjerą netyčia priskyrė jai kovas su Jessica Andrade, R. Namajunas ir Alexa Grasso, nors su šiomis varžovėmis kinė nėra susitikusi.

„UFC 332“ turnyre taip pat pasirodys buvę UFC čempionai Deivesonas Figueiredo ir Rafaelis dos Anjosas, taip pat Kingas Greenas, Paytonas Talbottas, Damianas Pinas, Marvinas Vettori bei KSW legenda Roberto Soldičius.

Pagrindinę turnyro programą sekmadienį nuo 3 val. nakties tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

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