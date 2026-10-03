Velička dalijo perdavimus, bet stokojo taiklumo

A.Velička per 37 minutes pelnė 6 taškus (1/3 dvit., 1/11 trit., 1/4 baud.), atkovojo 5 kamuolius, 1 – perėmė, atliko 13 perdavimų, kartą prasižengė, provokavo 3 pražangas, rinko 7 naudingumo balus.
Brisbano komandai 24 taškus pelnė Tyrellas Harrisonas, po 21 tašką įmetė Nate‘as Hintonas ir Maxas Mackinnonas.
Tasmanijos klubui 29 taškus įmetė Taranas Armstrongas, po 22 – Willas Magnay‘us (9 atk. kam.) ir Joshas Bannanas.
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