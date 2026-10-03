„Rytas“ informavo, kokia yra trijų traumuotų žaidėjų būklė

Aikštelėje jau pasirodys Ricky Lindo, kuriam sėkmingai atlikta nosies pertvaros korekcija. Šią traumą puolėjas patyrė pasirengimo etapo rungtynėse, kuomet epizodo metu susidūrė su komandos draugu Gyčiu Radzevičiumi ir patyrė nosies lūžį. Šiuo metu krepšininkas jaučiasi gerai, sportuoja visa jėga ir yra pasirengęs žengti į aikštę.
Tuo tarpu šio vakaro susitikimą praleis Cassiusas Winstonas. Kinijoje vykusiame FIBA Tarpžemyninės taurės turnyre gynėjas patyrė traumą, o grįžus į Lietuvą ir atlikus išsamius tyrimus jam diagnozuotas šlaunies raumens įplyšimas. Šiuo metu amerikietis treniruojasi pagal individualią programą, gydymo procesas vyksta sklandžiai, o artimiausiomis dienomis laukiama jo sugrįžimo į bendras komandos treniruotes. Tikimasi, kad C. Winstonas komandai galės padėti jau antradienį startuojančiose FIBA Čempionų lygos rungtynėse.
Tuo tarpu kurį laiką prastai jautęsis Oskaras Pleikys jau sveiksta ir pradėjo sportuoti individualių treniruočių režimu. Medicinos štabas stebi aukštaūgio adaptaciją prie fizinio krūvio, o jo pilnaverčio sugrįžimo į komandos rikiuotę tikimasi maždaug po dviejų savaičių, atsižvelgiant į tolimesnę savijautą ir gydytojų rekomendacijas.
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