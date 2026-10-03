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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Bulanovas, Grunkis ir Štombergas registruojami LKL kovoms

2026-10-03 11:28 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-03 11:28
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Kauno „Žalgirio“ trenerių štabas Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia „Betsson“, kovoms registravo tris jaunuosius žalgiriečius – Majų Bulanovą, Dominyką Grunkį ir Igną Štombergą.

I.Štombergas žais LKL (FIBA nuotr.)

Kauno „Žalgirio“ trenerių štabas Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia „Betsson“, kovoms registravo tris jaunuosius žalgiriečius – Majų Bulanovą, Dominyką Grunkį ir Igną Štombergą.

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195 cm ūgio 19-metis gynėjas M.Bulanovas savo debiuto pajėgiausioje Lietuvos lygoje sulaukė jau praėjusiame sezone – dabartinis „Žalgiris-2“ komandos kapitonas 2025–2026 m. sezone sužaidė penkerias LKL rungtynes, per kurias vidutiniškai rinko po 2,0 taško.

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Ryškiausią savo pasirodymą M.Bulanovas surengė prieš Panevėžio „Lietkabelio“ ekipą, kai per penkias minutes aikštelėje smeigė tritaškį ir pridėjo porą taiklių baudų metimų bei sugriebė du kamuolius.

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D.Grunkis savo LKL debiuto taip pat sulaukė praėjusiame sezone. Sausio 25 d. 183 cm ūgio gynėjas pelnė 3 taškus rungtynėse su Kėdainių „Nevėžiu“, o vėliau 19-metis sulaukė savųjų šansų dar dvejose rungtynėse ir visus 5 sezone pelnytus taškus surinko baudų metimais.

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I.Štombergas su pagrindinės komandos marškinėliais debiutavo dar 2024–2025 m. sezone. Tąmet 208 cm aukštaūgis sulaukė savųjų šansų dviejuose susitikimuose, o praėjusiame sezone 18-metis ant parketo pasirodė septyniuose mačuose ir fiksavo 2,4 taško bei 3,2 naudingumo balo vidurkius.

I.Štombergas kartą varžovams sukratė ir 5 taškus, o naudingiausias buvo rungtynėse su Jonavos klubu, kai susitikimą baigė savo sąskaitoje turėdamas 4 taškus, 2 atkovotus kamuolius ir 6 naudingumo balus.

Visi trys jaunieji žalgiriečiai šiame sezone taip pat gina ir „Žalgiris-2“ komandos garbę NKL čempionate.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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