Bulanovas, Grunkis ir Štombergas registruojami LKL kovoms

195 cm ūgio 19-metis gynėjas M.Bulanovas savo debiuto pajėgiausioje Lietuvos lygoje sulaukė jau praėjusiame sezone – dabartinis „Žalgiris-2“ komandos kapitonas 2025–2026 m. sezone sužaidė penkerias LKL rungtynes, per kurias vidutiniškai rinko po 2,0 taško.
Ryškiausią savo pasirodymą M.Bulanovas surengė prieš Panevėžio „Lietkabelio“ ekipą, kai per penkias minutes aikštelėje smeigė tritaškį ir pridėjo porą taiklių baudų metimų bei sugriebė du kamuolius.
D.Grunkis savo LKL debiuto taip pat sulaukė praėjusiame sezone. Sausio 25 d. 183 cm ūgio gynėjas pelnė 3 taškus rungtynėse su Kėdainių „Nevėžiu“, o vėliau 19-metis sulaukė savųjų šansų dar dvejose rungtynėse ir visus 5 sezone pelnytus taškus surinko baudų metimais.
I.Štombergas su pagrindinės komandos marškinėliais debiutavo dar 2024–2025 m. sezone. Tąmet 208 cm aukštaūgis sulaukė savųjų šansų dviejuose susitikimuose, o praėjusiame sezone 18-metis ant parketo pasirodė septyniuose mačuose ir fiksavo 2,4 taško bei 3,2 naudingumo balo vidurkius.
I.Štombergas kartą varžovams sukratė ir 5 taškus, o naudingiausias buvo rungtynėse su Jonavos klubu, kai susitikimą baigė savo sąskaitoje turėdamas 4 taškus, 2 atkovotus kamuolius ir 6 naudingumo balus.
Visi trys jaunieji žalgiriečiai šiame sezone taip pat gina ir „Žalgiris-2“ komandos garbę NKL čempionate.
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