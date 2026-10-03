Čižas Vokietijoje atliko rezultatyvų perdavimą, Andrejauskas Šveicarijoje įmušė įvartį

„Fribourg-Gotteron“ be Danieliaus Čečekovo išvykoje 4:1 pranoko „EHC Kloten“.
„Servette“ (15 tšk.) užima 2-ą vietą, o „Fribourg-Gotteron“ (14) – 3-ią tarp 14-os klubų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Stipriausioje Slovakijos lygoje Prešovo „HC Prešov“ su Nerijumi Ališausku išvykoje po baudinių serijos 2:3 pralaimėjo prieš „HKM Zvolen“. Lietuvis žaidė net 29 min. 56 sek., 4 kartus atakavo vartus ir blokavo 1 varžovų smūgį.
„HC Prešov“ (2 tšk.) lieka paskutinė – 12-a.
Lenkijos pajėgiausioje lygoje Oskaro Božerockij atstovaujama Sanoko „STS Sokol“ komanda svečiuose 1:6 neturėjo vilčių prieš „BS Polonią Bytom“. Lietuvis puolime nepasižymėjo.
„STS Sokol“ (0 tšk.) rikiuojasi priešpaskutinėje – 9-oje – vietoje.
Nyderlandų aukščiausioje lygoje „Sweetlake Panters Zoetermeer“ su Dominyku Bisturiu namuose 3:10 neprilygo „Hijs Hokij Den Haag“ ekipai. Lietuvis nepasižymėjo.
„Sweetlake Panters Zoetermeer“ (0 tšk.) žengia priešpaskutinė – 12-a.
Trečioje pagal pajėgumą Vokietijos lygoje („Oberliga“) Ugniaus Čižo atstovaujama „EV Fussen“ komanda namuose po baudinių serijos 5:4 išplėšė pergalę prieš „Hockey Club Tigers 1985“. Lietuvis pasižymėjo rezultatyviu perdavimu.
„Lietuviškų“ komandų akistatoje Rostoko „Piranhas“ namuose 4:5 nusileido „Hammer Eisbaren“ ekipai. Šeimininkų gretose Markas Kaleinikovas atliko rezultatyvų perdavimą ir 3 kartus atakavo vartus, o nugalėtojų ekipoje Mantas Stankius atliko 4 smūgius į vartus.
Šiaurės konferencijoje „Piranhas“ (9 tšk.) užima 2-ą vietą, o „Hammer Eisbaren“ (8) – 4-ą tarp 12 komandų. Pietų konferencijoje „EV Fussen“ (8 tšk.) rikiuojasi 6-a tarp 14 ekipų.
Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo lygoje du lietuvius savo gretose turinti „Fribourg-Gotteron“ komanda savo arenoje 2:3 neatsilaikė prieš „EHC Kloten“. D. Čečekovas ir Robertas Dobrinskis nepasižymėjo.
„LHC Academy“ su dviem lietuviais varžovų arenoje 2:3 turėjo pripažinti „EHC Biel-Bienne Spirit“ pranašumą. Benas Andrejauskas įmušė įvartį, o Rapolas Bulovas gavo 2 baudos min.
Ženevos „Futur Hockey“, kurios garbę gina Tadas Šližys, namuose po baudinių serijos 6:5 palaužė „SC Bern Future“ pasipriešinimą. Lietuvis rungtynėms nebuvo registruotas.
„LHC Academy“ (25 tšk.) užima 2-ą vietą, „Futur Hockey“ (14) – 9-ą, o „Fribourg-Gotteron“ (14) – 10-ą tarp 13-os ekipų.
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