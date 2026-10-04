Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Antetokounmpo debiutavo „Heat“ gretose

2026-10-04 08:12 / šaltinis: krepsinis.net
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-04 08:12
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) ikisezoninėse rungtynėse Majamio „Heat“ ekipa 129:105 (41:23, 35:32, 19:25, 34:25) įveikė Toronto „Raptors“ krepšininkus.

G.Antetokounmpo pelnė 9 taškus (Scanpix nuotr.)

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) ikisezoninėse rungtynėse Majamio „Heat“ ekipa 129:105 (41:23, 35:32, 19:25, 34:25) įveikė Toronto „Raptors“ krepšininkus.

REKLAMA
0

Pirmąsias rungtynes su Majamio klubo marškinėliais sužaidė Giannis Antetokounmpo, kuris į „Heat“ po mainų persikėlė iš Milvokio „Bucks“ organizacijos.

Graikas aikštėje praleido 14 minučių, pelnė 9 taškus (3/3 dvit., 3/4 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus suklydo ir sykį prasižengė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė Timas Hardaway’us, kuris įmetė 14 taškų (3/3 trit.), Pelle Larssonas surinko 13, Nikola Jovičius 11 (7 atk. kam.), Bamas Adebayo – 10 (6 atk. kam.).

Pralaimėjusiems R.J.Barrettas (3/9 metimai) ir Tyreke’as Key (4/7 trit.) pelnė po 15 taškų, Scottie Barnesas ir Chucky Hepburnas (5 atk. kam.) surinko po 11.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų