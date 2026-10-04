Antetokounmpo debiutavo „Heat“ gretose

Pirmąsias rungtynes su Majamio klubo marškinėliais sužaidė Giannis Antetokounmpo, kuris į „Heat“ po mainų persikėlė iš Milvokio „Bucks“ organizacijos.
Graikas aikštėje praleido 14 minučių, pelnė 9 taškus (3/3 dvit., 3/4 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus suklydo ir sykį prasižengė.
GIANNIS SCORING AND ASSISTING AT WILL 💪
The Heat offense is looking scary with Antetokounmpo. pic.twitter.com/nmsDAMaXZ5REKLAMAREKLAMA— NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 4, 2026
Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė Timas Hardaway’us, kuris įmetė 14 taškų (3/3 trit.), Pelle Larssonas surinko 13, Nikola Jovičius 11 (7 atk. kam.), Bamas Adebayo – 10 (6 atk. kam.).
Pralaimėjusiems R.J.Barrettas (3/9 metimai) ir Tyreke’as Key (4/7 trit.) pelnė po 15 taškų, Scottie Barnesas ir Chucky Hepburnas (5 atk. kam.) surinko po 11.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.