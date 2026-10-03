Deividas Gezevičius užtikrintai laimėjo „ORLEN Lietuva Rally“, tačiau už jo – tikra drama iki finišo

Lyderiai išsibarstė, ant podiumo grįžo mohikanai
„Gera vėl laimėti ralį. Aišku, pasitraukus konkurentams buvo sunku rasti motyvacijos lėkti savo tempu, bet džiaugiamės būdami čia“, – iš karto po finišo komentavo antrą absoliučios įskaitos pergalę į savo sąskaitą įsirašęs Deividas Gezevičius.
Jis su Evaldu Kvederiu „ORLEN Lietuva Rally“ trasose tiesiog dominavo, laimėjo beveik 2 minučių persvara prieš artimiausius varžovus. Nors Lietuvos čempionu tapęs Vaidotas Žala finaliniame etape nedalyvavo, bandžiusių įkąsti Deividui buvo ne vienas. Deja, vieni jų perspaudė, kiti iš kovos pasitraukė dėl klaidų ir techninių gedimų.
Itin greitai lėkė ir lyderiams nuo pat starto ant kulnų lipo Justas Tamašauskas su Algirdu Pranckūnu važiavę „Hyundai i20 VRT“ automobiliu, tačiau 5-ame greičio ruože ekipažas išslydo iš trasos ir trenkėsi į medį.
Dėl pergalės kovoti bandė ir Justas Simaška su Mantu Ližaičiu, vairavę „Škoda Fabia Evo Rally2“ automobilį, vis tik „ORLEN Lietuva Rally 2026“ naujovė – virtualios greičio mažinimo zonos pakišo koją: vienoje jų vairuotojas nepristabdė automobilio iki reikiamo 50 km/val greičio ir užsidirbo 1 minutės baudą. Tuomet Simaška bandė kovoti dėl greičio ruožų pergalių, 5 greičio ruožą laimėjo, bet 7-ame lūžo pavarų svirtis, ir ekipažas nebegalėjo tęsti pasirodymo. Iš trasos išlėkė ir Lietuvos čempionate lenktyniaujantis lenkas Pavelas Krotoszynski.
Taip į priekį prasibrovė ralio mohikanai, visą dieną dėl sekundės dalių kovoję Ramūnas Čapkauskas ir Vytautas Švedas. Galiausiai antrą vietą bendroje ralio įskaitoje iškovojo Vytauto Švedo ir Žilvino Sakalausko ekipažas, važiavęs „Volkswagen Polo R5“ automobiliu. Jie 11 sekundžių aplenkė Ramūną Čapkauską su Kasčiu Torau, kurie vairavo „Škoda Fabia R5“.
Paskutiniame greičio ruože rezultatai apsivertė aukštyn kojomis
Iš karto už trijų greičiausią visais ratais varomą techniką vairavusių podiumo ekipažų – Martynas Samsonas su Ervinu Snitku, sugrįžę į Lietuviškas ralio trasas ryškiai raudonu, galiniais ratais varomu BMW M3 automobiliu. Meistras nepaliko jokių vilčių ne tik savo tiesioginiams varžovams, bet ir gerokai greitesniems ekipažams.
Dėl titulo dviem ratais varomų automobilių įskaitoje kovėsi Giedrius Notkus, Irmantas Buivydas, Donatas Sukackas ir Andrėjus Apočkinas. Kovą gana anksti, pievoje dėl gedimo baigė Irmantas Buivydas su „Ford Fiesta Rally4“, tačiau kiti trys, važiuojantys BMW automobiliais kovojo įtemptai. Ilgą laiką gana komfortiškai lyderiavo Giedrius Notkus su Daliumi Strižanu, tačiau pačiame paskutiniame greičio ruože dėl techninės problemos jam teko daugiau nei minutę prastovėti, ir pergalę 2WD įskaitoje iškovojo Darius Sukackas. Antroje dviem ratais varomų automobilių įskaitos vietoje – Andrėjus Apočkinas, Notkus liko trečias.
Panaši intriga vyko ir N5 klasėje. Čia dėl čempionų titulų labai įnirtingai visą dieną kovojo Paulius Beniušis ir Linas Vaškys. Vaškys, vairavęs „Škoda Fabia“ visą dieną nedidele persvara pirmavo prieš „Citroen“ vairuojantį Beniušį, tačiau pačiame paskutiniame „ORLEN Lietuva Power Stage“ greičio ruože patyrė didelę avariją, ir pergalę N5 klasėje atidavė Pauliui Beniušiui. Tiesa, ji irgi buvo pakibusi ant plauko, nes teisėjai Beniušiui skyrė 3 minučių baudą už tai, kad nesustojo prie apvirtusio Vaškio automobilio. Jeigu vairuotojas pamato sudužusį automobilį, tačiau nemato šturmano, laikančio ženklą OK, jis privalo sustoti ir suteikti pagalbą. Gerai, kad Marius Vėgėlė dėl nusukto pusašio buvo praradęs beveik 4 minutes laiko, Beniušis išsaugojo pergalę.
LARČ9 įskaitoje, vadinamoje „BMW Cup“ laimėjo Ovidijus Vaštakas, nors jį daugiau nei 40 sekundžių aplenkė tokios pačios klasės automobiliu važiavę Markas ir Kipras Buteikiai. Į Lietuvos trasas pasismaginti grįžęs Markas Buteikis važiavo ne įskaitoje, kad nesugadintų kovos dėl čempionų titulų, taigi pergalė oficialiai atiteko Vaštakui.
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