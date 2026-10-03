Ispanija Tautų lygoje pranoko Čekiją

Lamine’as Yamalis rungtynių pradžioje nuostabiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė Ispanijos rinktinę į priekį 1:0.
Netrukus Rodri tiksliai nukreipė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir padvigubino šeimininkų ekipos pranašumą 2:0.
Tikslaus perdavimo sulaukęs Jiri Slama pasiuntė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir sušvelnino rezultatą 1:2.
Ladislavas Krejci buvo nubaustas antra geltona kortele, virtusia į raudoną, ir Čekijos futbolininkai liko žaisti dešimtyje.
Pirmasis prie vartininko atremto kamuolio atsidūręs Mikelis Merino nukreipė jį į vartus, o Ispanija šventė pergalę rezultatu 3:1.
Dani Olmo ir Rodri yra vieninteliai du žaidėjai, kurie vėl pateko į startinę Ispanijos rinktinės sudėtį, palyginus su paskutiniu susitikimu su Čekija, kuris įvyko 2022 m. birželio mėn. taip pat Tautų lygoje.
Ispanija po 3 sužaistų rungtynių turi surinkusi 9 taškus ir užtikrintai rikiuojasi pirmoje Tautų lygos A diviziono trečios grupės turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu Čekija su 0 taškų žengia paskutinė, ketvirta.
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