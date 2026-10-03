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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Armalis pripažintas geriausiu Suomijos lygos mėnesio žaidėju, Gintautas Norvegijoje įmušė 3 įvarčius

2026-10-03 23:35 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-03 23:35
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Šeštadienį elitinėje Suomijos ledo ritulio lygoje Tamperės „Ilves“ paliko Mantą Armalį ant suolo ir namuose 6:4 įveikė „K-Espoo“.

Mantas Armalis („Ilves Hockey“ nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Šeštadienį elitinėje Suomijos ledo ritulio lygoje Tamperės „Ilves“ paliko Mantą Armalį ant suolo ir namuose 6:4 įveikė „K-Espoo“.

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„Ilves“ (23 tšk.) lyderiauja 17-os klubų pirmenybėse. Tuo tarpu net 96,27 proc. varžovų smūgių į vartus per 5 rungtynes atrėmęs M. Armalis buvo išrinktas geriausiu Suomijos lygos rugsėjo mėnesio žaidėju.

Stipriausioje Suomijos moterų lygoje Gabijos Jaroševičiūtės atstovaujama Turku TPS komanda 0:6 neprilygo „K-Espoo“ ekipai. Lietuvė per 16 min. 57 sek. nepasižymėjo.

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TPS (9 tšk.) užima 5-ą vietą tarp 8 komandų.

Pajėgiausioje Šveicarijos lygoje „Fribourg-Gotteron“ be Danieliaus Čečekovo namuose 1:2 pralaimėjo prieš „HC Ambri-Piottą“.

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Ženevos „Servette“ (15 tšk.) su Simu Ignatavičiumi užima 3-ią vietą, o „Fribourg-Gotteron“ (14) – 5-ą tarp 14-os komandų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Norvegijos aukščiausioje lygoje Faustas Nausėda liko ant suolo, o „Stjernen“ savo arenoje 1:4 pralaimėjo prieš „Frisk Asker“.

„Stjernen“ (9 tšk.) žengia 4-a tarp 9 ekipų.

Baltijos lygoje (OHL) Luko Žukausko atstovaujama Kyjivo „Capitals“ (Ukraina) komanda 8:2 nepaliko vilčių Rygos „HK Prizmai/RTU“ (Latvija). Lietuvis 2 kartus atakavo vartus, laimėjo 3 iš 10 ritulio išmetimų ir gavo 2 baudos min.

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„Rigas HS/Dinaburga“ (Latvija) be Igno Liegaus ir Edvardo Palijaus namuose 2:5 neatsilaikė prieš Jelgavos „HK Zemgale/LBTU“ (Latvija).

Tris lietuvius savo gretose turinti Liepojos „HK Liepaja“ (Latvija) svečiuose 2:5 pralaimėjo prieš Talino „HC Panter“ (Estija). Simonas Valivonis atliko rezultatyvų perdavimą, 2 kartus atakavo vartus ir blokavo 2 varžovų smūgius, Šarūnas Baltrūnas 4 kartus smūgiavo į vartus ir blokavo 3 varžovų smūgius, o Ignas Kaupaitis nežaidė.

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„Capitals“ (12 tšk.) užima 2-ą vietą, „HK Liepaja“ (6) – 5-ą, o „Rigas HS/Dinaburga“ (4) – 7-ą tarp 9 ekipų.

Alpių lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija) be Marijaus Dumčiaus 4:1 išsivežė pergalę iš „Wipptal Broncos Weihenstephan“ (Italija) teritorijos.

„KHL Sisak“ (6 tšk.) pakilo į 7-ą vietą tarp 13-os klubų.

Antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje brolių Krakauskų atstovaujama „EHC Arosa“ varžovų arenoje 1:5 nusileido „EHC Chur“ ekipai. Emilijus Krakauskas 2 kartus atakavo vartus, o Titas Krakauskas – 1. E. Krakauskas taip pat blokavo 1 varžovų smūgį.

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„EHC Arosa“ (3 tšk.) užima paskutinę – 10-ą – poziciją.

Norvegijos antroje lygoje Haldeno „Comet“ su Pauliumi Gintautu išvykoje 5:4 palaužė „Gruner“ pasipriešinimą. Lietuvis įmušė net 3 įvarčius ir 5 kartus atakavo vartus. Įdomu tai, kad P. Gintautas visus 3 įvarčius pelnė per trumpesnę nei 12 min. atkarpą antrajame kėlinyje.

„Comet“ (14 tšk.) lyderiauja 8 komandų pirmenybėse.

Švedijos trečioje lygoje Arturo Seniuto atstovaujama „Kiruna IF“ komanda savo arenoje 2:0 įveikė „Borlange HF“ klubą. Pirmajame penkete žaidęs gynėjas iš Lietuvos puolime nepasižymėjo.

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„Kiruna IF“ (6 tšk.) Šaurės konferencijoje tarp 19 ekipų pakilo į 5-ą poziciją.

Elitinėje JAV jaunimo lygoje (USHL) „Fargo Force“ su Dovydu Jukna svečiuose 6:4 įveikė „Youngstown Phantoms“ klubą. Lietuvis kartą atakavo vartus ir pelnė pirmą rezultatyvumo balą per karjerą USHL, rezultatyviu perdavimu prisidėdamas prie Maxo Culleno įvarčio.

Omahos „Lancers“ be Edgaro Viskanto išvykoje 1:4 neatsilaikė prieš „Des Moines Buccaneers“.

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Mato Janulio atstovaujama „Cedar Rapids RoughRiders“ komanda savo arenoje 5:0 sutriuškino Čikagos „Steel“. Lietuvis 4 kartus atakavo vartus.

„Cedar Rapids RoughRiders“ (10 tšk.) turi jau 5 pergales iš tiek pat galimų ir pirmauja 8 komandų Rytų konferencijoje. Vakaruose „Fargo Force“ (4 tšk.) užima 5-ą vietą, o „Lancers“ (2) yra paskutinė – 8-a.

Aukščiausioje Švedijos jaunimo lygoje „Rogle BK“ be Dariaus Adakausko svečiuose 3:0 įveikė „Vasteras IK“ klubą.

„Rogle BK“ (16 tšk.) Pietų konferencijoje rikiuojasi 6-a tarp 12 ekipų.

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