„Mes iš tikrųjų esame nutarę, kad ministro nebepalaikysime. Liberalai yra ne vieną kartą padėję ministrui apsiginti nuo paties jo koalicijos partnerių, bet jei ministras ir toliau sieks Taivaniečių atstovybės pervardinimo arba privers atstovybę išsikelti iš Lietuvos, tada tikrai inicijuosime nepasitikėjimą, nes tai bus didžiulė klaida“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė politikė.
Komentuodama riziką, kad K. Budrį pakeitęs socialdemokratų siūlomas ministras galėtų tęsti tą pačią liniją Kinijos atžvilgiu, politikė pažymėjo, jog liberalai dabartinį Lietuvos diplomatijos vadovą laiko vienu stipriausių šios Vyriausybės ministrų, tačiau negali ignoruoti jo daromos, jų vertinimu, klaidos.
Tuo metu opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tikino, jog interpeliacijos klausimas kol kas per ankstyvas.
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