Kaip rašoma ministerijos pranešime, susitikimuose aptarti Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai prioritetai, daugiausia dėmesio skiriant Europos saugumo ir atsparumo stiprinimui, 2028–2034 m. ES daugiametei finansinei programai, ES plėtrai, konkurencingumui, geoekonominiam saugumui ir prekybos politikai.
Aptarė Lietuvos pirmininko prekybos politikos darbotvarkę
Susitikime su INTA komiteto pirmininku B. Lange ministras aptarė Lietuvos pirmininkavimo prekybos politikos darbotvarkę. Kalbėta apie ekonominio saugumo stiprinimą, prekybos ryšių diversifikavimą, santykius su JAV ir Kinija bei pažangą įgyvendinant ES laisvosios prekybos susitarimų darbotvarkę, rašoma ministerijos pranešime spaudai.
„Pirmininkavimo metu sieksime stipresnės ir atsparesnės Europos, gebančios ginti savo ekonominius interesus ir kartu kurti naujas galimybes Europos verslui. Tam reikės glaudaus Tarybos ir Europos Parlamento bendradarbiavimo, ypač stiprinant ekonominį saugumą ir diversifikuojant prekybos ryšius“, – URM pranešime cituojamas Lietuvos diplomatijos vadovas.
Susitikimuose su V. Hayer ir P. T. Jaki daugiausia dėmesio skirta deryboms dėl 2028–2034 m. ES daugiametės finansinės programos. Ministras pabrėžė, kad susitarimą dėl naujojo ES biudžeto būtina pasiekti kuo greičiau, siekiant užtikrinti sklandų ES programų startą nuo 2028 m. sausio 1 d. bei išvengti vėlavimų įgyvendinant strateginius Bendrijos prioritetus.
Kalbėjo apie ES biudžetą
K. Budrys akcentavo, kad būsimas ES biudžetas turi būti pakankamai ambicingas tiek savo apimtimi, tiek prioritetais. Pasak jo, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas ES rytinės sienos saugumui, atsparumui hibridinėms grėsmėms, strateginės infrastruktūros projektams, įskaitant „Rail Baltica“, paramai Ukrainai ir Europos konkurencingumo, inovacijų bei gynybos stiprinimui.
Ministras taip pat pabrėžė svarbų Europos Parlamento vaidmenį ES plėtros procese ir paragino išlaikyti stiprią politinę paramą plėtros darbotvarkei. Pokalbiuose akcentuota, kad Ukrainos narystė ES yra svarbi visos Europos saugumui ir stabilumui, todėl stojimo procesas turi užtikrintai judėti į priekį, kartu tęsiant būtinas reformas ir atsižvelgiant į pasiektą pažangą.
Taip pat aptarta pažanga Juodkalnijos ir Albanijos eurointegracijos procese bei siektini konkretūs pirmininkavimo rezultatai šiose plėtros kryptyse.
„Glaudus ryšys su Europos Parlamentu bus vienas svarbiausių veiksnių siekiant pažangos tiek dėl naujojo ES biudžeto, tiek dėl plėtros, ekonominio saugumo ir kitų strateginių Europos Sąjungos prioritetų Lietuvos pirmininkavimo metu. Tikimės artimo bendradarbiavimo siekiant visos Bendrijos žmonių ateičiai svarbių sprendimų”, – sakė K. Budrys.
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