Turto įšaldymas ir vizų išdavimo draudimas T. Kim, kurios turtas vertinamas 8,1 mlrd. JAV dolerių (7,4 mlrd. eurų), yra dalis platesnio sankcijų paketo, nukreipto ir prieš Rusijos bankus bei naftos eksportą.
Briuselis pareiškė, kad „Wildberries“ veikia kaip Rusijos kariuomenės tiekimo tinklas, padedantis parduoti karines ir dvejopo naudojimo prekes.
„Kim materialiai ar finansiškai remia Rusijos karinį ir pramoninį kompleksą bei gauna iš jo naudos“, – priduriama pareiškime.
Ši internetinė prekyvietė, kartais vadinama Rusijos „Amazon“, anksčiau šiais metais ne kartą tapo Ukrainos smūgių taikiniu.
Sankcijos ir Rusijos naftos eksportui
Tarp kitų subjektų, kuriems pritaikytos sankcijos, atsidūrė ir svarbus naftos terminalas antrame pagal dydį Rusijos mieste Sankt Peterburge.
ES į „juodąjį sąrašą“ taip pat įtraukė Jungtinių Arabų Emyratų, Kinijos, Seišelių ir Omano įmones, susijusias su naftos pirkimu iš vadinamojo Rusijos šešėlinio laivyno.
27 valstybių blokas siekia išlaikyti spaudimą Maskvai atsinaujinusių raginimų sėsti prie derybų stalo ir nutraukti kovas fone.
Šiuo metu Briuselis rengia dar platesnį sankcijų paketą, kurį tikisi priimti iki metų pabaigos.