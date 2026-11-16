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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš Katelyno – naujausia žinia: nepriims nei vieno migranto pagal ES mechanizmą

2026-11-16 15:12 / šaltinis: BNS
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2026-11-16 15:12
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 Lietuva keičia poziciją dėl dalyvavimo ES solidarumo mechanizme ir ketina nepriimti nė vieno migranto, tačiau dėl to susimokėti kol kas neaiškią sumą, pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.

Martynas Katelynas (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (10)

 Lietuva keičia poziciją dėl dalyvavimo ES solidarumo mechanizme ir ketina nepriimti nė vieno migranto, tačiau dėl to susimokėti kol kas neaiškią sumą, pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.

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Sprendimą galutinai turės patvirtinti Vyriausybė.

„Noriu pranešti, kad komisija pritarė mano siūlymui į fondą prisidėti kitaip, tai yra nepriimti nė vieno migranto“, – žurnalistams pirmadienį sakė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Martynas Katelynas

Solidarumo mechanizmas numato įsipareigojimą

Kaip skelbė BNS, solidarumo mechanizmas numato įpareigojimą Bendrijos narėms pasidalyti migrantų našta su valstybėmis, tampančiomis pirmąja atvykėlių į ES stotele. Valstybės galėjo rinktis, ar ketina sumokėti įnašą, ar priimti migrantus į šalį.

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Vyriausybė praėjusių metų gruodį nusprendė, kad Lietuva pagal 2024-ųjų gegužę ES Tarybos patvirtintą Migracijos ir prieglobsčio paktą priims pusę migrantų, o už pusę – susimokės.

Lietuva gegužę buvo priėmusi sprendimą priimti 58 migrantus, esančius Kipre, bei sumokėti 1,4 mln. eurų įmoką.

Pasak M. Katelyno, kol kas nėra aišku, kokį finansinį įnašą turės padaryti Lietuva, atsisakiusi priimti migrantus.

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AČIŪ AČIŪ AČIŪ !!!!!!!!!
AČIŪ AČIŪ AČIŪ !!!!!!!!!
2026-11-16 15:37
PATS ŠAUNIAUSIAS MINISTRAS!!!!!! VIENINTELIS TIKRAI DIRBA LIETUVAI, SAUGO, KAD NEIŠNYKTUME!!!!!!!!!!! SUMESIM KIEK TIK REIKĖS, VISI PO 1-5 EURUS IR TEGU ATSIKNISA BRIUSELIO GINEKOLOGĖ!!!! DEPORTUOT VISUS LIKUSIUS, MAŽINT KVOTAS IKI NULIO, NEĮLEIST RELIGINIU IR RASINIU PRINCIPU, NEIŠDUOT JOKIŲ LAIKINŲ LEIDIMŲ, NEPASIDUOT VERSLO ŠANTAŽUI IR LOBISTAMS, YPAČ VERSLO, KURĮ VALDO RUSIŠKOS PAVARDĖS. BŪKIM KAIP LENKIJA SU NAWROCKIU!!!!
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s
s
2026-11-16 15:32
Šaunu.Mums užtenka iš rytų. Susimokesim, nors jie mums nemoka už sienos apsaugą.
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