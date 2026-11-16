Iš Katelyno – naujausia žinia: nepriims nei vieno migranto pagal ES mechanizmą

Sprendimą galutinai turės patvirtinti Vyriausybė.
„Noriu pranešti, kad komisija pritarė mano siūlymui į fondą prisidėti kitaip, tai yra nepriimti nė vieno migranto“, – žurnalistams pirmadienį sakė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.
Solidarumo mechanizmas numato įsipareigojimą
Kaip skelbė BNS, solidarumo mechanizmas numato įpareigojimą Bendrijos narėms pasidalyti migrantų našta su valstybėmis, tampančiomis pirmąja atvykėlių į ES stotele. Valstybės galėjo rinktis, ar ketina sumokėti įnašą, ar priimti migrantus į šalį.
Vyriausybė praėjusių metų gruodį nusprendė, kad Lietuva pagal 2024-ųjų gegužę ES Tarybos patvirtintą Migracijos ir prieglobsčio paktą priims pusę migrantų, o už pusę – susimokės.
Lietuva gegužę buvo priėmusi sprendimą priimti 58 migrantus, esančius Kipre, bei sumokėti 1,4 mln. eurų įmoką.
Pasak M. Katelyno, kol kas nėra aišku, kokį finansinį įnašą turės padaryti Lietuva, atsisakiusi priimti migrantus.
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