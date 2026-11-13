Ministras Katelynas: situacija Vilniaus rajono taryboje nepriimtina

„Ministras šią situaciją Vilniaus rajono savivaldybėje vadina nepriimtina. Jo požiūriu, yra naudojamasi vietos savivaldos įstatymo spragomis“, – BNS penktadienį teigė ministro atstovas Šarūnas Dvareckas.
„Šiuo metu Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete yra svarstomos Vietos savivaldos įstatymo pataisos. Ministras tikisi, kad naujose pataisose tokioms situacijoms, kaip Vilniaus rajono savivaldybėje, vietos kurtis nebus“, – sakė jis.
Kaip rašė BNS, opozicine pasiskelbusios frakcijos „Stop korupcijai“ iniciatyva penktadienį pakeistos Kontrolės komiteto, Antikorupcijos ir Etikos komisijų sudėtys.
Pagal Vietos savivaldos įstatymą, šie postai turi priklausyti opozicijai.
Opozicijos lydere paskelbta naujos frakcijos seniūnė, LLRA-KŠS narė Renata Sobieska.
Visi sprendimai priimti LLRA-KŠS frakcijos ir frakcijos „Stop korupcijai“ balsais. Procesą penktadienį stebėjo LLRA-KŠS lyderis europarlamentaras Waldemaras Tomaszewskis (Valdemaras Tomaševskis).
Anksčiau šią savaitę komentuodamas BNS, „Stop korupcijai“ seniūnės pavaduotojas Robertas Rackiewiczius (Robertas Rackevičius) kaltino opozicinę Centro dešinės koalicijos frakciją, kurią sudaro konservatoriai, liberalai ir Laisvės partijos atstovas, neveiklumu dėl rajono autobusų parko, kitų klausimų.
Savo ruožtu Centro dešinės koalicijos frakcijos seniūnas Gediminas Kazėnas BNS naują frakciją vadino „valdančiosios daugumos bandymu žaisti demokratiją, dirbtinai skeliant LLRA-KŠS per pusę ir dalį iš jų registruojant kaip opoziciją“.
BNS skelbė, kad nuo valdančiosios LLRA-KŠS frakcijos spalio pabaigoje atskilo devyni jos nariai, kurie sukūrė naują opozicinę frakciją „Stop korupcijai“.
Vilniaus rajono tarybą sudaro 31 narys: po devynis LLRA-KŠS ir „Stop korupcijai“ politikus, septyni socialdemokratai ir šeši Centro dešinės koalicijos nariai iš Laisvės partijos, Liberalų sąjūdžio bei Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų.
Pastaruoju metu taryboje kilo įtampa dėl už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinowicziaus (Henriko Gulbinovičiaus) vardo gatvių pervadinimo, LLRA-KŠS atstovams blokuojant šiuos sprendimus.
Po dalies LLRA-KŠS narių pasiskelbimo opozicine frakcija premjeras Mindaugas Sinkevičius situaciją pavadino keista ir sako, kad reikėtų keisti Vietos savivaldos įstatymą.
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