Tokios neramios nakties Lietuvoje dar nebuvo – Kasčiūnas pratrūko be užuolankų

Opozicinės konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino mintimis apie nakties įvykius Lietuvoje.
Kasčiūnas: „Rudeniškas bejėgiškumas“
L. Kasčiūnas Vyriausybės atsaką į oro pavojų vadino „rudenišku bejėgiškumu“. Konservatorius negailėjo kritikos krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui ir vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui.
„Šią naktį Lietuvos oro erdvėje galima vadinti chaoso naktimi. Iš pradžių dėl kontrabandinių balionų buvo uždaryti Vilniaus ir Kauno tarptautiniai oro uostai. Vėliau dėl dronų paskelbtas galimas oro pavojus Vilniaus ir Utenos apskrityse, o prie Biržų rastos iš NATO naikintuvo paleistos raketos nuolaužos. Prastas gyventojų informavimas ir visiškas krašto apsaugos bei vidaus reikalų ministrų bejėgiškumas sparčiai artina prie pasekmių, apie kurias nesinori nei galvoti, nei kalbėti.
Paaiškinimų, kad dronai tiesiog nuklydo, nebepakanka. Kaip ir teiginių, kad kontrabandininkai laukia savo krovinių, tačiau vėjas balionus nukreipia nuo kurso.
Ministrui Robertui Kaunui ir Vyriausybei oro gynyba taip ir netapo prioritetu, nepaisant visų kalbų. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, nepaisydamas teisėsaugos institucijų siūlymų, taip ir nesugebėjo sukurti vieningo geležinio kumščio kovai su kontrabanda.
Valstybė puolama, tačiau Vyriausybės atsakas tėra niūrus rudeniškas bejėgiškumas“, – rašė L. Kasčiūnas.
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Metai baigesi o pinigu neisvogtu kalnai, nespejam.
O jeigu 10 dronu kapituliacija runkliu garantuota