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Lenkijai paskelbus apie provokaciją prie Kaliningrado – Katelyno žinutė

2026-11-04 13:58 / šaltinis: ELTA
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2026-11-04 13:58
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Lenkijos ministrui pirmininkui Donaldui Tuskui paskelbus apie antradienio naktį sėkmingai užkirstą kelią galimai provokacijai prie sienos su Rusijos Kaliningrado sritimi, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad šis incidentas nėra susijęs su Lietuva. Situacija mūsų pasienyje, pasak jo, išlieka rami. 

Lygindamas pareigūnus su omonininkais Martynas Katelynas sako kritikavęs VRM vadovybę (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Lenkijos ministrui pirmininkui Donaldui Tuskui paskelbus apie antradienio naktį sėkmingai užkirstą kelią galimai provokacijai prie sienos su Rusijos Kaliningrado sritimi, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad šis incidentas nėra susijęs su Lietuva. Situacija mūsų pasienyje, pasak jo, išlieka rami. 

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„Nuolatos keičiamės informacija su Lenkijos puse, bet kiek turiu informacijos, ta grėsmė, kuri buvo Lenkijoje, su mumis nesusijusi“, – žurnalistams Vyriausybėje teigė M. Katelynas.

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Katelynas: galima provokacija Lenkijos ir Kaliningrado pasienyje su Lietuva nesusijusi

„Situacija prie mūsų sienos išlieka stabili – kaip ir anksčiau, yra pasitelkta kariuomenė prie sienos su Kaliningradu. Viskas vyksta sava eiga, kažkokių neramumų nefiksuota“, – nurodė vidaus reikalų ministras. 

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Tiesa, paklaustas, kokia tai buvo provokacija, ministras teigė negalintis atskleisti, nes ši informacija nėra vieša. 

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D. Tuskas daugiau informacijos apie įvykį taip pat neatskleidė, tačiau pranešė, kad pasienio ruože buvo pastebėti „asmenys su žibintuvėliais“. Anot jo, Lenkijos pasieniečiai užkirto kelią kokiam nors incidentui.

Lenkija, didžiausia NATO valstybė rytiniame Aljanso sparne, šiaurėje ribojasi su Rusijos Kaliningrado sritimi, o rytuose – su artima Maskvos sąjungininke Baltarusija.

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Lenkijos policija, bendradarbiaudama su kariuomene, pasieniečiais ir žvalgybos tarnybomis, pastaruoju metu vykdo papildomas priemones saugumui prie Lenkijos sienų su Rusija ir Baltarusija stiprinti, taip pat netoli Rusijos Kaliningrado srities.

Policijos atstovas naujienų agentūrai AP pranešė, kad prevencinės priemonės vykdomos šiaurės rytinėse Varmijos Mozūrų ir Palenkės vaivadijose.

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Antradienį D. Tuskas patvirtino, kad abiejuose pasienio regionuose vykdoma policijos koordinuojama specialioji operacija.

D. Tusko teigimu, į Lenkijos šiaurės rytinius pasienio regionus neseniai buvo pasiųsta papildomų policijos ir kitų pajėgų, įskaitant kovos su terorizmu padalinius. Toks sprendimas priimtas pareigūnams gavus „tikslesnės“ informacijos, kad pirmoje lapkričio pusėje gali būti surengta diversijų, įskaitant galimą „ginkluotų asmenų“ įsiveržimą į Lenkiją.

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Lenkijos ministras pirmininkas jau kelis mėnesius perspėja, kad Rusija gali rengti rimtesnę hibridinę ataką prieš kurią nors NATO valstybę. Pasak jo, jo perspėjimai tampa vis konkretesni, nes jis gauna žvalgybinės informacijos iš NATO, Ukrainos ir JAV slaptųjų tarnybų, įskaitant Centrinę žvalgybos agentūrą (CŽA).

Tiesa, jis pabrėžė, kad negalima visiškai užtikrintai patvirtinti, jog šis incidentas buvo mėginimas surengti provokaciją. Jis teigė, kad Rusija toliau intensyviai didins įtampą ir greičiausiai vien šiuo incidentu apsiribota nebus.

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