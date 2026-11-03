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TV3 naujienos > Verslas > Transportas

„Orlen“ svarsto uždaryti Mažeikių gamyklą: jos ateitis pakibo ant plauko

2026-11-03 19:46 / šaltinis: BNS
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2026-11-03 19:46
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Lenkijos energetikos koncernas „Orlen“ spręs, ar atsisakyti Lietuvos naftos importo ir perdirbimo bendrovės „Orlen Lietuva“ Mažeikių gamyklos modernizavimo projekto. Priėmus tokį sprendimą, kiltų rizika uždaryti vienintelę Baltijos šalyse naftos perdirbimo gamyklą, sako koncerno vadovas Ireneuszas Fafara (Ireniušas Fanfara).

Lietuvos vyriausybė vengia papildomų mokesčių „Orlen“: „Aibė rizikų“ (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (11)

Lenkijos energetikos koncernas „Orlen“ spręs, ar atsisakyti Lietuvos naftos importo ir perdirbimo bendrovės „Orlen Lietuva“ Mažeikių gamyklos modernizavimo projekto. Priėmus tokį sprendimą, kiltų rizika uždaryti vienintelę Baltijos šalyse naftos perdirbimo gamyklą, sako koncerno vadovas Ireneuszas Fafara (Ireniušas Fanfara).

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„Orlen“ vadovas Lenkijos naujienų agentūrai „PAP Biznes“ teigė, kad grupė turės priimti sprendimą, ar investuoti į gamyklos modernizavimą, kas pratęstų jos gyvavimą keliolikai metų, tačiau jei projekto bus atsisakyta, grupė priims riziką, jog gamykla Mažeikiuose nutrauks veiklą.

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„Arba skirsime papildomų – labai didelių – išlaidų „BoB“ investicijai užbaigti, kas pratęs šios gamyklos gyvavimo laikotarpį keliolika metų, arba atsisakysime šios investicijos ir prisiimsime riziką, kad ji taps viena pirmųjų naftos perdirbimo gamyklų mūsų regione, nutraukusių veiklą“, – Lenkijos naujienų agentūrai sakė jis.

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FOTOGALERIJA. Degalinės Lietuvoje

I. Fafara pabrėžė, kad esminis klausimas bus, ar „Orlen Lietuva“ pajėgs padengti šios investicijos išlaidas pati, be papildomo finansinio Lenkijos koncerno įsitraukimo.

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Neoficialiomis „PAP Biznes“ žiniomis, investicijai Mažeikiuose užbaigti reikia apie 600–700 mln. JAV dolerių (536–625 mln. eurų šiandienos kursu).

Kaip rašo Lenkijos naujienų agentūra, per pastaruosius 20 metų „Orlen Group“ į Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos įsigijimą ir modernizavimą investavo daugiau nei 5 mlrd. JAV dolerių, o „Orlen Lietuva“ per šį laikotarpį sugeneravo apie 1 mlrd. JAV dolerių pelno.

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„Orlen“ vadovas teigė, kad įmonė generuoja per mažą kasmetinį pelną, todėl nemato galimybės, jog investicijos atsipirktų.

Nereikėtų papildomo finansavimo

Jis pridūrė, kad iš finansinės pusės gamyklos Mažeikiuose egzistavimą pateisina tik tai, jog jai nereikia papildomo finansavimo.

„Jos išlaikymas pastaraisiais metais grįstas vien faktu, kad ji negeneravo tolesnių nuostolių, nes nors ir neturėjo galimybės grąžinti investuotų lėšų, ji bent jau davė teigiamus finansinius rezultatus“, – sakė I. Fafara.

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Jis pridūrė, kad Mažeikių gamyklos, kaip nė vienos kitos naftos perdirbimo gamyklos Europoje, padėtį sunkina jos geografinė padėtis, toli nuo didelių sausumos rinkų, o tai sistemingai riboja jos verslo galimybes.

BNS rašė, kad „Orlen Lietuva“ pernai lapkritį nutraukė sutartį su JK energetikos projektų valdymo bendrove „Petrofac“ dėl žaliavos likučio konversijos įrenginio statybos šiai dėl finansinių sunkumų nuolat vėluojant atlikti darbus bei laiku neatsiskaitant su Lietuvos subrangovais.

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„Petrofac“ subrangovai anksčiau BNS teigė, kad JK rangovė viso projekto metu vėlavo sumokėti už darbą, o 2025 metų spalio pabaigoje jai paskyrus bankroto administratorių, mokėjimai buvo sustabdyti. Lietuvos įmonės tikino, kad dėl vėluojančių mokėjimų jos dirba nuostolingai, todėl mažino darbuotojų skaičių ir dirbo minimaliu tempu.

„Orlen Lietuvos“ atstovų teigimu, iki tol atlikta apie 80 proc. visų projekto darbų.

„Orlen Lietuva“ 641 mln. eurų vertės sutartį su „Petrofac Ltd.“ dėl giluminio naftos perdirbimo įrenginio Mažeikiuose statybos pasirašė 2021 metų spalį. 2023 metų rugpjūtį „Orlen Lietuva“ pranešė, kad investicijos į gamyklos modernizavimą pabrango 45 proc. ir siekia apie 970 mln. eurų.

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Lietuvos Vyriausybė gamyklos modernizavimą pernai kovą pripažino strateginės svarbos projektu.

BNS rašė, kad „Orlen Lietuva“ Vilniaus komerciniame arbitraže siekia prisiteisti 104 mln. eurų iš buvusios rangovės „Petrofac“.

„Orlen Lietuva“ pajamos pernai siekė 6,08 mlrd. JAV dolerių (5,43 mlrd. eurų šios dienos kursu) ir buvo 5 proc. mažesnės nei 2024 metais.

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„Orlen Lietuva“ pernai uždirbo 26,5 mln. JAV dolerių (23,68 mln. eurų) grynojo pelno, užpernai įmonė patyrė 744,5 mln. JAV dolerių (665,14 mln. eurų) grynojo nuostolio.

„Orlen Lietuva“ yra strateginė šalies įmonė bei didžiausia mokesčių mokėtoja, valdanti Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą, Būtingės naftos terminalą bei Mockavos geležinkelio terminalą, ir vienintelė naftos perdirbėja Baltijos šalyse. Joje dirba daugiau nei 1500 darbuotojų.

indeliai.lt

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