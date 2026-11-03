Virš sostinės praskrido NATO naikintuvai – Lietuvos kariuomenė paaiškino, kas vyksta

Kaip naujienų portalui tv3.lt Lietuvos kariuomenė informavo, virš Vilniaus praskrido į NATO oro gynybos misiją atvykę, Belgijos naikintuvai F-16 „Fighting Falcon“.
Jie vykdė suplanuotą skrydį siekiant patikrinti ryšį bei užtikrinti, kad kilus pavojui ar gedimui naikintuvas galėtų saugiai nusileisti bet kuriame Lietuvos oro uoste.
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