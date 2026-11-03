Viešųjų pirkimų dalyviams – naujovė: norima keisti tvarką

Tai numatančias Viešųjų pirkimų ir kitų lydinčių įstatymų pataisas įregistravo Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūno pavaduotoja Ilona Gelažnikienė.
Ji tikisi, kad siūlomas reguliavimas leistų tiekėjui anksčiau įvertinti galimus būsimus įsipareigojimus, sumažins neapibrėžtumą, sudarys sąlygas atsakingai ir racionaliai planuoti turimus pajėgumus ir dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose.
Socialdemokratės nuomone, įstatymo pataisos sumažintų riziką, kai dėl tiekėjo nepakankamų pajėgumų ar atsisakymo sudaryti sutartį perkančiajai organizacijai tektų organizuoti naujas pirkimo procedūras.
Projektu siūloma nustatyti, kad tais atvejais, kai pasiūlymai pateikiami elektroninėmis priemonėmis ir vertinami pagal kainą arba kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį, perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su pasiūlymais informuotų kiekvieną tiekėją apie jo pasiūlymo vietą preliminarioje eilėje.
Kai dėl pirkimo objekto sudėtingumo, pasiūlymų skaičiaus ar vertinimo kriterijų pasiūlymų per šį terminą objektyviai įvertinti neįmanoma, terminas galėtų būti pratęstas iki 10 darbo dienų, nurodant pratęsimo priežastis.
Jei Seimas pritartų, tiekėjui būtų pateikiama informacija tik apie jo paties vietą preliminarioje pasiūlymų eilėje. Beje, nebūtų atskleidžiami kitų tiekėjų pavadinimai, jų pasiūlytos kainos, surinkti balai, vieta preliminarioje pasiūlymų eilėje ar kiti duomenys, pagal kuriuos būtų galima juos identifikuoti.
Kaip numato įstatymų pataisos, preliminari pasiūlymų eilė būtų tik informacinio pobūdžio. Tokia informacija nebūtų laikoma perkančiosios organizacijos galutiniu sprendimu dėl pasiūlymų įvertinimo.
Projekto parengimas
I. Gelažnikienė projektą parengė atsižvelgdama į problemas, su kuriomis tiekėjai susiduria dalyvaudami viešuosiuose pirkimuose, kai jie iki galutinio sprendimo neturi informacijos apie jų preliminarią vietą pasiūlymų eilėje.
„Tiekėjui, pateikusiam pasiūlymą, (...) neretai tenka ilgą laiką veikti nežinant, kokia yra jo pasiūlymo pozicija pirkime. Tai apsunkina tiekėjo galimybes planuoti turimus žmogiškuosius, finansinius ir techninius išteklius bei dalyvavimą kituose viešuosiuose pirkimuose“, – dokumento aiškinamajame rašte pažymi I. Gelažnikienė.
Pasak jos, ši problema ypač aktuali srityse, kuriose trūksta rangovų, kai tiekėjai vienu metu dalyvauja keliuose pirkimuose.
„Nežinodamas savo pasiūlymo preliminarios pozicijos, tiekėjas gali susidurti su neapibrėžtumu planuodamas dalyvavimą kituose pirkimuose ir turimų pajėgumų paskirstymą. Kita vertus, dalyvaudamas keliuose pirkimuose jis gali vienu metu patekti į pirmąsias pasiūlymų eilės pozicijas ir susidurti su rizika, kad neturės pakankamai pajėgumų visoms galimoms sutartims tinkamai įvykdyti. Tokios situacijos gali lemti sutarčių sudarymo ar vykdymo problemas ir papildomas pirkimo procedūras perkančiosioms organizacijoms“, – sako projekto rengėja.
Šiuo metu galiojantis Viešųjų pirkimų įstatymas reglamentuoja pradinio susipažinimo su tiekėjų paraiškomis ar pasiūlymais procedūrą, pavyzdžiui, susipažinimo su pasiūlymais laiką ir tvarką, taip pat informacijos apie pasiūlymus pateikimą ir konfidencialios informacijos apsaugą.
„Galiojantis teisinis reguliavimas reglamentuoja pradinio susipažinimo su pasiūlymais procedūrą, tačiau nenustato konkretaus termino, per kurį elektroninėmis priemonėmis pasiūlymą pateikusiam tiekėjui turi būti pateikta informacija apie jo pasiūlymo preliminarią vietą pasiūlymų eilėje. Dėl to tarp pasiūlymo pateikimo ir informacijos apie jo preliminarią poziciją gavimo gali susidaryti reikšmingas laiko tarpas“,– sako I. Gelažnikienė.
Ji siūlo, kad naujas reguliavimas įsigaliotų 2027 m. sausio 1 d.
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