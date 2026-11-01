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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gaižauskas pasisakė apie premjero ateitį: „Turi trauktis“

2026-11-01 17:17 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-01 17:17
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Valdančiosios Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos narys Dainius Gaižauskas sako, jog premjeras Mindaugas Sinkevičius turėtų pasitraukti iš pareigų po to, kai ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Etikos komisija jo disertacijoje nustatė citavimo ir šaltinių žymėjimo pažeidimus.

Mindaugas Sinkevičius (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (12)

Valdančiosios Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos narys Dainius Gaižauskas sako, jog premjeras Mindaugas Sinkevičius turėtų pasitraukti iš pareigų po to, kai ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Etikos komisija jo disertacijoje nustatė citavimo ir šaltinių žymėjimo pažeidimus.

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„Mano mintis tokia: aišku, kad (premjeras – ELTA) turi trauktis. Jeigu tai priešlaikiniai rinkimai – tegul būna priešlaikiniai rinkimai“, – Lrytas televizijai sekmadienį sakė D. Gaižauskas.

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„Jeigu mes norime telkti visuomenę grėsmių atrėmimui, tai ta visuomenė turi pasitikėti valdžia. Šitokie veiksmai pasitikėjimo valdžia jokio nepadidina“, – teigė „valstiečių“ atstovas. 

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Kaip skelbta, tyrimą dėl premjero M. Sinkevičiaus disertacijos atlikusi ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Etikos komisija jo darbe nustatė reikšmingų akademinio rašymo, citavimo ir šaltinių priskyrimo pažeidimų, įskaitant plagiato atvejus. 

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Komisijos išvadoje nurodoma, kad M. Sinkevičius pažeidė universiteto Etikos kodekse įtvirtintą disertacijos savarankiškumo principą. 

Konstatavus akademinės etikos pažeidimus, premjeras įpareigotas ištaisyti darbą ne vėliau kaip per pusmetį.

Tuo metu pats Vyriausybės vadovas pripažino jo disertacijoje nustatytus citavimo ir šaltinių žymėjimo pažeidimus, tačiau pažymi nekvestionuojantis savo darbo mokslinės vertės. Pasak jo, pagal universiteto nustatytą tvarką bus parengtas viešai skelbiamas atitaisymo priedas.

Premjeras taip pat teigė, kad Doktorantūros komiteto vertinimu, disertacija išsaugo mokslinę vertę, o Etikos komisija laipsnio panaikinimo procedūros inicijavimą laiko neproporcinga priemone.

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