Premjeras paneigė kalbas apie JAV spaudimą dėl baltarusiškų trąšų tranzito

Apie galimą spaudimą Lietuvai dėl trąšų eksporto, JAV siekiant mažinti savo priklausomybę nuo Kanados, iš kurios importuoja šią žaliavą, skelbė leidinys „Politico“.
„Niekas tikrai mūsų nespaudžia, nejaučiau spaudimo (…) iš mūsų strateginių partnerių Amerikos. Manau, kad tai yra labiau (…) tokie tai užkulisiniai pasikalbėjimai, gal pabandymas pasimatuoti temperatūrą ir reakcijas Europos Sąjungos šalių, tame tarpe ir Lietuvos. Bet niekas mūsų nei raštu, nei žodžiu nespaudžia, o jeigu ir spaustų, mes esame savarankiška, savo politiką vykdanti šalis, suprantanti ir grėsmes, ir kodėl tos sankcijos egzistuoja“, – žurnalistams penktadienį sakė Lietuvos premjeras.
„Esame laisvėje spręsti patys mums (…) patarimai yra gerai, prašymai (…) yra gerai, bet mes sprendžiame patys ir kol kas jokių peržiūrų sankcijų politikoje mes neplanuojame“, – akcentavo jis.
„Politico“: JAV teiravosi Lietuvos diplomatų apie galimybę sušvelninti baltarusiškų prekių tranzito apribojimus
Kaip skelbė „Politico“, keturių Europos pareigūnų teigimu, JAV specialusis pasiuntinys Baltarusijai Johnas Coale'as pastarosiomis savaitėmis neoficialiai teiravosi Lietuvos diplomatų apie galimybę sušvelninti baltarusiškų prekių tranzito apribojimus.
Šiomis sankcijomis draudžiama gabenti baltarusiškas prekes per ES uostus, tačiau sankcijų galiojimas turi būti pratęsiamas kas 12 mėnesių.
Europinių sankcijų Baltarusijos valstybinei kalio trąšų gamintojai ir kitiems subjektams galiojimas šiuo metu pratęstas iki 2027 m. vasario 28 d.
JAV ankstesnės administracijos įvestas sankcijas Baltarusijai šiemet atšaukė, Minskui paleidus dalį politinių kalinių, nuo to laiko JAV pasiuntinys ne kartą lankėsi Minske.
Tiesa, JAV prezidentas Donaldas Trumpas skelbė, kad Vašingtonas rengia didelį susitarimą dėl baltarusiško kalio pirkimo.
Ateinančių metų pradžioje pirmininkavimą ES Tarybai perimsianti Lietuva teoriškai galėtų vetuoti kitą sankcijų pratęsimą ir taip leisti joms nustoti galioti.
Visos 27 ES valstybės narės vienbalsiai susitarė uždrausti baltarusiškas kalio trąšas, nusprendusios, kad A. Lukašenka neteisėtai pasiskelbė 2020 m. prezidento rinkimų nugalėtoju ir žiauriai susidorojo su taikiais protestuotojais.
Vašingtonas ir Briuselis dar labiau sugriežtino sankcijas po 2022 m. vasarį Rusijos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, prie kurios prisidėjo ir Baltarusija.
Du Rytų Europos pareigūnai leidiniui „Politico“ teigė, kad spaudimą įvairių lygių Lietuvos valdžios atstovams J. Coale'as daro jau daugiau kaip metus, dar nuo pirmojo jo apsilankymo Minske.
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