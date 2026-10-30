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Po žinios apie plagiatą Sinkevičiaus disertacijoje – ekspertės komentaras

2026-10-30 14:25 / šaltinis: ELTA
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2026-10-30 14:25
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Lietuvoje nėra bendros teisės aktais reglamentuotos tvarkos, kaip turėtų būti vertinamas plagiatas jau apgintose disertacijose, todėl tokiais atvejais universitetai sprendimus priima savarankiškai, teigia Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Reda Cimmperman. Pasak jos, šalyje jau yra susiformavusi praktika, kai nustačius akademinės etikos pažeidimus institucijoms rekomenduojama juos pašalinti.

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Lietuvoje nėra bendros teisės aktais reglamentuotos tvarkos, kaip turėtų būti vertinamas plagiatas jau apgintose disertacijose, todėl tokiais atvejais universitetai sprendimus priima savarankiškai, teigia Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Reda Cimmperman. Pasak jos, šalyje jau yra susiformavusi praktika, kai nustačius akademinės etikos pažeidimus institucijoms rekomenduojama juos pašalinti.

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„Kiekvienas universitetas tokiais atvejais sprendžia savarankiškai. Paprastai kiekvienas yra apsirašęs (tvarką – ELTA), bet plagiatas yra svetimo žmogaus teksto, idėjų, tyrimų rezultatų ar kitų kūrinių intelektinės veiklos pasisavinimas. Toks yra bendras apibrėžimas“, – Eltai teigė R. Cimmperman.

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Diskusijos dėl to akademinėje bendruomenėje kilo ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Etikos komisijai konstatavus, kad premjeras Mindaugas Sinkevičius pažeidė akademinio sąžiningumo principą ir disertacijos savarankiškumo reikalavimą, tačiau rekomendavus sudaryti galimybę ištaisyti nustatytus trūkumus.

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Komisija rekomendavo universiteto rektoriui įpareigoti doktorantūros dekanę per 60 kalendorinių dienų nustatyti reikalavimus viešai skelbiamam disertacijos klaidų ir šaltinių priskyrimo patikslinimų sąrašui. Jame turėtų būti nurodytos taisytinos darbo vietos, tinkamos nuorodos ir patikslinimų pagrindas, išsaugant 2015 metais apgintos disertacijos originalios versijos statusą.

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Etikos kontrolierė: tokia praktika Lietuvoje jau yra susiformavusi

R. Cimmperman teigimu, galimybė pašalinti akademinės etikos pažeidimus jau apgintoje disertacijoje nėra precedento neturintis sprendimas.

Pasak jos, dar 2020 metų kovą Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba buvo priėmusi sprendimą, kurio, konstatavus akademinės etikos pažeidimus, mokslo ir studijų institucijai rekomenduota imtis priemonių plagiato pažeidimams disertacijoje pašalinti.

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„Buvo konstatuoti akademinės etikos pažeidimai ir rekomenduota mokslo ir studijų institucijai imtis priemonių, kad būtų pašalinti akademinės etikos pažeidimai, susiję būtent su plagiatu toje disertacijoje“, – sakė kontrolierė.

Anot jos, šis sprendimas buvo apskųstas teismui, tačiau 2023 metų lapkritį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė.

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„Taigi tarnybos sprendimas buvo ir yra galiojantis. Tai yra tokia jau praktika, susiformavusi Lietuvoje“, – pabrėžė R. Cimmperman.

N. Putinaitė kritikuoja ISM sprendimą

ISM Etikos komisijos sprendimas dėl M. Sinkevičiaus disertacijos sulaukė kritikos akademinėje bendruomenėje. Pavyzdžiui, filosofė, Vilniaus universiteto dėstytoja, dr. Nerija Putinaitė socialiniame tinkle „Facebook“ suabejojo, ar nustačius plagiatą jau apgintoje disertacijoje turėtų būti leidžiama ištaisyti pažeidimus.

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„Kažkiek pasimečiau. Tai dabar bus nauja tokia praktika vertinant apgintų disertacijų plagiatą: jei plagiatas, liepiama pasitaisyti? Kažkas visiškai nauja mokslo ir šiaip pasaulyje, sakyčiau“, – rašė N. Putinaitė.

Pasak jos, nustačius rimtą akademinės etikos pažeidimą jau apgintoje disertacijoje, turėtų būti sprendžiamas mokslo daktaro laipsnio panaikinimo klausimas.

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„Su plagiato nustatymu jau apgintose disertacijose yra taip: nustatomas arba nenustatomas rimtas pažeidimas. Jei nustatomas rimtas pažeidimas, atimamas mokslo daktaro laipsnis, disertacija pašalinama iš duombazių kaip „nedisertacija“, – teigė dėstytoja.

N. Putinaitė taip pat kritikavo ISM Etikos komisijos argumentaciją, atkreipdama dėmesį į tai, kad komisija, konstatavusi akademinio sąžiningumo ir disertacijos savarankiškumo reikalavimų pažeidimus, kartu rekomendavo sudaryti galimybę juos ištaisyti.

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Nesutinkantieji su sprendimu gali kreiptis į tarnybą

Paprašyta įvertinti N. Putinaitės kritiką ir ISM Etikos komisijos priimtą sprendimą, R. Cimmperman pabrėžė, kad jos vadovaujama tarnyba atskiro tyrimo šiuo klausimu neatliko.

„Reikia atkreipti dėmesį, kad ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto akademinės etikos komisija priėmė šitą sprendimą. Tarnyba yra informuota apie šitą sprendimą bei Mokslo ir studijų įstatymu nustatyta tvarka atskiro tyrimo neatliko“, – sakė ji.

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Kontrolierės teigimu, su universiteto komisijos išvadomis nesutinkantys asmenys turi galimybę kreiptis į Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą.

„Jeigu pareiškėjas nesutinka su priimtu sprendimu, jis turi teisę pateikti naują skundą tarnybai. O tarnyba tada imsis iš naujo tirti ir žiūrėti, kiek tai yra pagrįsta ar nepagrįsta“, – aiškino R. Cimmperman.

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Vis dėlto ji akcentavo, kad, neatlikusi savarankiško tyrimo, tarnyba negali vertinti konkretaus ISM Etikos komisijos sprendimo pagrįstumo.

„Mes negalime komentuoti ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto akademinės etikos komisijos priimto sprendimo. Jūs turėtumėte kreiptis ten ir gauti atsakymą“, – pažymėjo kontrolierė.

Pataisymams skyrė pusmetį

Kaip paskelbta penktadienį, tyrimą dėl M. Sinkevičiaus disertacijos atlikusi ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Etikos komisija jo darbe nustatė reikšmingų akademinio rašymo, citavimo ir šaltinių priskyrimo pažeidimų, įskaitant plagiato atvejus. 

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Komisijos išvadoje nurodoma, kad M. Sinkevičius pažeidė universiteto Etikos kodekse įtvirtintą disertacijos savarankiškumo principą. 

Konstatavus akademinės etikos pažeidimus, premjeras įpareigotas ištaisyti darbą ne vėliau kaip per pusmetį.

Kaip skelbė ELTA, prieš kurį laiką viešojoje erdvėje kilo diskusijų dėl 2015 metais ISM Ekonomikos ir vadybos universitete apgintos M. Sinkevičiaus daktaro disertacijos – jos nepaskelbimo Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų (ETD, dabar – eLABa) sistemoje bei galimų akademinės etikos pažeidimų.

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Kilus klausimų, kodėl premjero disertacija nebuvo prieinama eLABa sistemoje, M. Sinkevičius pasirašė sutikimą dėl mokslo darbo viešinimo. ISM universiteto atstovė Eltai informavo, kad disertacija į sistemą įkelta liepos 16 dieną.

Vėliau ISM universitetas pranešė gavęs oficialų kreipimąsi iš Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos dėl galimo akademinės etikos pažeidimo, susijusio su ministro pirmininko apginta daktaro disertacija. 

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Liepos pabaigoje nuspręsta skundą nagrinėti. Vėliau tyrimas buvo išplėstas. 

Pats premjeras tąsyk teigė neabejojantis, kad galimi tyrimai dėl jo disertacijos baigtųsi jam palankiai. 

M. Sinkevičiaus teigimu, darbą jis parašė pats, todėl diskusijos šia tema turėtų būti užbaigtos.

Premjero disertacijos tema buvo „Alkoholio vartojimas prieštaringų visuomeninių ir asmeninių veiksnių kontekste“. 

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