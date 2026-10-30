Universiteto komisija Mindaugo Sinkevičiaus disertacijoje nustatė plagiatą

Komisijos išvadoje nurodoma, kad M. Sinkevičius pažeidė universiteto Etikos kodekse įtvirtintą disertacijos savarankiškumo principą.
ISM universiteto komisija premjero disertacijoje nustatė plagiato atvejų, ištaisymui skiria pusmetį
Konstatavus akademinės etikos pažeidimus, premjeras įpareigotas ištaisyti darbą ne vėliau kaip per pusmetį.
Nurodoma, kad vertindama nustatytų pažeidimų pobūdį ir mastą bei atsižvelgdama į tinkamai įgyvendintus doktorantūros reikalavimus, komisija pažymėjo, kad nustatyti pažeidimai nėra pakankamas pagrindas rekomenduoti panaikinti disertacijos autoriui suteiktą mokslo laipsnį.
Nors M. Sinkevičiaus disertacija buvo apginta prieš dešimtmetį, atlikusi tyrimą, komisija taip pat pateikė rekomendacijas universitetui tobulinti procesus, susijusius disertacijų viešinimu eLABa /ETD duomenų bazėje.
„Akademinis sąžiningumas ir etika universitetui yra nepaprastai svarbūs, todėl ISM Etikos komisijai pateiktus skundus vertiname rimtai. Komisija tyrimą atliko atsakingai, išsamiai ir profesionaliai, laikydamasi nešališkumo ir objektyvumo principų. Sprendimai perduoti ir skundų teikėjams, ir autoriui, kuris įpareigotas pažeidimus ištaisyti. Etikos komisijos sprendimais pasitikime, matome sritis, kurias reikėtų taisyti ir tobulinti, to ir imsimės“, – išplatintame pranešime cituojamas ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius Dalius Misiūnas.
Kaip skelbė ELTA, prieš kurį laiką viešojoje erdvėje kilo diskusijų dėl 2015 metais ISM Ekonomikos ir vadybos universitete apgintos M. Sinkevičiaus daktaro disertacijos – jos nepaskelbimo Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų (ETD, dabar – eLABa) sistemoje bei galimų akademinės etikos pažeidimų.
Kilus klausimų, kodėl premjero disertacija nebuvo prieinama eLABa sistemoje, M. Sinkevičius pasirašė sutikimą dėl mokslo darbo viešinimo. ISM universiteto atstovė Eltai informavo, kad disertacija į sistemą įkelta liepos 16 dieną.
Vėliau ISM universitetas pranešė gavęs oficialų kreipimąsi iš Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos dėl galimo akademinės etikos pažeidimo, susijusio su ministro pirmininko apginta daktaro disertacija.
Liepos pabaigoje nuspręsta skundą nagrinėti. Vėliau tyrimas buvo išplėstas.
Pats premjeras teigė neabejojantis, kad galimi tyrimai dėl jo disertacijos baigtųsi jam palankiai.
M. Sinkevičiaus teigimu, darbą jis parašė pats, todėl diskusijos šia tema turėtų būti užbaigtos.
Premjero disertacijos tema buvo „Alkoholio vartojimas prieštaringų visuomeninių ir asmeninių veiksnių kontekste“.
Sinkevičius nekviestionuoja jo disertacijoje nustatytų pažeidimų, žada atlikti pataisymus
Premjeras Mindaugas Sinkevičius pripažįsta jo disertacijoje nustatytus citavimo ir šaltinių žymėjimo pažeidimus, tačiau pažymi nekvestionuojantis savo darbo mokslinės vertės. Pasak jo, pagal universiteto nustatytą tvarką bus parengtas viešai skelbiamas atitaisymo priedas.
„Gavau ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Etikos komisijos sprendimą dėl savo disertacijos. Doktorantūros komiteto vertinimu, darbas išsaugo mokslinę vertę, o Etikos komisija laipsnio panaikinimo procedūros inicijavimą laiko neproporcinga priemone. Tačiau komisija nustatė citavimo ir šaltinių žymėjimo pažeidimų. Ši disertacija – kelerių metų mano darbo rezultatas. Pats analizavau duomenis ir formulavau išvadas. Todėl savo darbu niekada nedvejojau, tačiau nustatytų pažeidimų nekvestionuoju. Pagal universiteto nustatytą tvarką parengsiu viešai skelbiamą atitaisymo priedą“, – Eltai atsiųstame atsakyme raštu teigia M. Sinkevičius.
Premjeras taip pat nurodo, kad Doktorantūros komiteto vertinimu, disertacija išsaugo mokslinę vertę, o Etikos komisija laipsnio panaikinimo procedūros inicijavimą laiko neproporcinga priemone.
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