Nausėda prašo Seimo pritarti korupcijos byloje nuteisto teisėjo Kažio atleidimui

„Teikiu Lietuvos Respublikos Seimui pritarti Viktoro Kažio atleidimui iš Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo pareigų savo poelgiu pažeminus teisėjo vardą ir įsiteisėjus jį apkaltinusiam teismo nuosprendžiui“, – rašoma šalies vadovo dekrete.
Apeliacinio teismo teisėjus Seimo pritarimu patarus Teisėjų tarybai skiria prezidentas.
Rugsėjo 14 d. įsiteisėjo teismo nuosprendis, kuriuo pripažinta, kad ilgametis šio teismo teisėjas V. Kažys pažadėjo priimti 10 tūkst. eurų kyšį, jog išteisinti kelis asmenis dėl jiems pareikštų kaltinimų.
Teisėjų taryba nusprendė, kad nusikalstamos veikos padarymas pripažįstamas sunkiausia teisėjo vardo pažeminimo forma.
Dokumente sakoma, kad V. Kažys atliko veiksmus, nesuderinamas su teisėjo profesijai keliamais reikalavimais, o atsižvelgiant į pažeidimų pobūdį, toks teisėjo elgesys vertintinas kaip pažeminęs teisėjų vardą, pakenkęs teismo ir visos teismų sistemos autoritetui.
Teismo nuosprendyje rašoma, kad V. Kažys buvo daugelį metų baudžiamąsias bylas viename iš valstybės aukščiausios grandies teismų (Lietuvos apeliaciniame teisme) nagrinėjęs teisėjas, todėl jis ne tik suvokė papirkimo nusikalstamos veikos pavojingumą, baudžiamumą bei šios veikos nusikalstamos veikos sudėties požymius, bet ir suprato, kaip tokie korupcinio pobūdžio veiksmai pasireiškia realybėje.
„Viktoras Kažys, kaip teisėjas, privalėjo dėti visas įmanomas pastangas vengti bet kokio elgesio ar situacijų, galinčių sudaryti įspūdį ar bent menkiausią regimybę apie galimus korupcinio pobūdžio susitarimus. Tuo tarpu, kaip konstatavo teismas, V. Kažys elgėsi priešingai“, – rašoma įsiteisėjusiame nuosprendyje.
Teisėjų kolegijos vertinimu, V. Kažio pasirinktai pažado priimti kyšį išraiškos formai turėjo įtakos ne tik šio asmens profesinis statusas ir profesinė patirtis, bet ir šio asmens asmeninės savybės, taip pat tarpusavio santykių su tuomet advokatu dirbusiu D. Zagrecku pobūdis.
Teisėjų tarybos posėdyje dalyvavęs V. Kažys prašė neskubėti spręsti dėl jo atleidimo ir palaukti, kol dėl jo bylos pasisakys Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.
Nuteistas kartu su Druskininkų meru
V. Kažys buvo nuteistas toje pat Vijūnėlės dvaro korupcijos byloje kaip ir tuometis Druskininkų meras Ričardas Malinauskas.
Ilgametis teisėjas V. Kažys buvo pripažintas kaltu dėl vieno nusikaltimo ir paskirta 12,5 tūkst. eurų bauda. Dėl kito nusikaltimo jis liko išteisintas.
Rugsėjo 14 dieną Apeliacinis teismas paskelbė, kad panaikina Kauno apygardos teismo pernai balandį priimto nuosprendžio dalį, kuria minėtas teisėjas buvo išteisintas dėl kyšininkavimo, nustačius, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
ELTA primena, kad 2019 m. vasarį Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas V. Kažys, kiti įvairių grandžių teisėjai ir advokatai buvo sulaikyti didelio masto byloje dėl korupcijos teisinėje sistemoje.
V. Kažio įgaliojimai jau buvo sustabdyti, nuo sulaikymo jis jokių bylų nenagrinėjo.
Po ilgo proceso teisėjai, advokatai, advokatų padėjėjai, verslininkai buvo nuteistai, daugumai skirtos baudos, į valstybės biudžetą jie turi sumokėti daugiau nei pusę milijono eurų baudų.
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