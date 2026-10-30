Liberalų lyderė: „nuodėmių mokesčiai“ kitų metų biudžeto projekto neišgelbės

„Nuodėmių mokesčiai“ šio biudžeto projekto neišgelbės. Tą, matyt, reikia pasakyti iš karto, nes kalba eina apie tiktai nedidelę dalelę to deficito kompensavimo, kuris jau dabar yra numatytas“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė politikė.
Ji atkreipė dėmesį, kad cukraus mokestis įvestas visai neseniai, todėl jo poveikis dar nėra išanalizuotas, tačiau jau svarstoma jį didinti.
„Gali įvykti, kad tiesiog tas efektas bus labai minimalus. Daug kalbų, daug iečių laužymo, bet naudos daug jis neduos“, – kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen.
Darbo grupė turėjo būti suburta anksčiau
Opozicinio Liberalų sąjūdžio lyderė taip pat kritikavo valdančiųjų sprendimą tik dabar burti darbo grupę biudžeto klausimams aptarti. Pasak jos, tokia grupė turėjo būti sudaryta dar prieš Vyriausybei pateikiant biudžeto projektą.
„Apie tai, kad valdantieji kurs kažkokią nedidelę darbo grupę kalboms apie biudžetą, (…) tokia darbo grupė, formali ar neformali, paprastai turi būti sukurta prieš atnešant biudžetą, prieš pristatant jį visuomenei, o ne dabar“, – sakė politikė.
Jos teigimu, įtampa koalicijoje gali išlikti iki pat metų pabaigos, nes partneriai supranta, kad priimami sprendimai gali sukelti rimtų finansinių problemų ateityje.
„Koalicijos partneriai supranta, kad užprogramuoti rimtas problemas ateičiai, neturint jokios išeities, jokio plano, na, už tą veiksmą politinė atsakomybė vis tiek tenka ir jiems, nors jie yra ir mažesni partneriai“, – kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen.
Kaip skelbė ELTA, trečiadienį pranešta, jog siekiant mažinti valstybės biudžeto deficitą ir didinti pajamas, valdančioji koalicija sudarys darbo grupę, kuri ieškos sutarimo dėl potencialių naujų mokestinių pakeitimų.
Finansų ministerija modeliuoja galimybes labiau apmokestinti saldintus gėrimus, didinti lošimo ir loterijų mokesčius. Tuo metu valdantieji „valstiečiai“ teigė, kad ministerija neatsižvelgė į jų siūlymus didinti tabako ir alkoholio akcizus.
Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį teigė, kad papildomas azartinių lošimų, saldintų gėrimų apmokestinimas neatneštų daug papildomų pajamų į valstybės biudžetą, tačiau vis tiek prisidėtų mažinant limitus viršijantį deficitą.