Čmilytė-Nielsen: sėkmė būtų gauti daugiau nei 9 merų postus

„(Sėkme – ELTA) laikyčiau, kad 2023 metų rezultato pagerinimas. Tai yra daugiau negu devyni merai, būtų sėkmė“, – šeštadienį žurnalistams po partijos tarybos posėdžio sakė Liberalų sąjūdžio pirmininkė.
Vis tik, pasak jos, labai svarbu, kad liberalai stiprintų pozicijas ir savivaldybių tarybose.
„Ir Vilniuje, ir Kaune turime du tikslus – visų pirma, kuo geriau pasirodyti mero rinkimuose, o antras tikslas yra grįžti į savivaldybių tarybas, turėti frakcijas. Manau, kad turime puikius šansus ir Vilniuje, ir Kaune, kad tai po pertraukos įvyks. Tikimės, kad pasitikėjimo sulauks ir Vilniuje, ir Kaune iškelti liberalų kandidatai“, – akcentavo ji.
Tuo metu paklausta, kodėl kai kurie šiuo metu „čekiukų“ bylose figūruojantys merai ir vėl keliami artėjančiuose rinkimuose, V. Čmilytė-Nielsen akcentavo, kad apsisprendimą, kokį kandidatą kelti, priėmė partijos skyrių pirmininkai.
„Be abejo, vertinome visus aspektus. Galiausiai tai yra skyriaus sprendimas, kurį kandidatą pasirinkti. Vertiname, tiesiog laukiame teisėsaugos galutinių sprendimų, o visi kandidatai, kurie sulaukė įtarimų, yra sustabdę narystę. Kai baigsis jų problemos, jie įrodys savo nekaltumą ir bus išteisinti, tuomet priimsime kitus sprendimus“, – sakė liberalų lyderė.
„Galiausiai šiandien tai yra skyrių sprendimas ir jų pasirinkimas, kokius kandidatus kelti – tuos, kurie sulaukia didžiausio pasitikėjimo“, – pridūrė ji.
V. Čmilytė-Nielsen taip pat informavo, kad savivaldos rinkimuose Liberalų sąjūdžio rinkimų štabo vadove yra paskirta Seimo narė Edita Rudelienė.
Politikė taip pat informavo, kad Šiauliuose liberalai svarsto kandidatuoti su koaliciniu sąrašu.
„Šiauliuose tikėtina, kad turėsime koalicinį sąrašą. Svarstome apie bendradarbiavimą su komitetu ir su Laisvės partija. Tai vienintelis miestas, kuriame, tikėtina, bus toks sprendimas, yra Šiauliai. Visur kitur yra nekoaliciniai sąrašai, ir tai galbūt yra šių rinkimų išskirtinumas – turime 48 grynus liberalų sąrašus. Tai mums yra labai geras rezultatas“, – informavo jis.
ELTA primena, kad šeštadienį Liberalų sąjūdžio taryba patvirtino 41 kandidatą į merus. Vilniuje partijos kandidatu iškeltas Seimo narys Simonas Gentvilas, Kaune – Simonas Kairys, Kauno rajone – Viktoras Pranckietis. Perrinkimo sieks ir septyni dabartiniai liberalų merai. Kandidatų sąrašus partija planuoja kelti 49 savivaldybėse.
Kartu pristatytoje savivaldos rinkimų programoje liberalai siūlo didinti savivaldybių finansinį savarankiškumą, mažinti biurokratiją verslui ir plėsti viešųjų paslaugų prieinamumą.
Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.
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