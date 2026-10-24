Liberalų sąjūdžio taryba priėmė rezoliuciją dėl biudžeto: štai ko reikalauja

Kaip nurodoma partijos pranešime, pagal pateiktą projektą valdžios sektoriaus deficitas 2027 metais siektų 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), 2028 metais – 4,6 proc., o 2029 metais – 3,9 proc. BVP. Valstybės skola per šį laikotarpį didėtų nuo 48,2 iki 54,3 proc. BVP.
Liberalų sąjūdžio pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen teigimu, būtinybė užtikrinti gynybos finansavimą neatleidžia Vyriausybės nuo atsakomybės planuojant kitas išlaidas.
„Šia rezoliucija reikalaujame konkretaus plano, kaip bus valdoma auganti skola ir mažinamas deficitas. Šiandienos politinių pažadų kaina neturi tapti našta ateities kartoms“, – pranešime cituojama V. Čmilytė-Nielsen.
Rezoliucijoje raginama atskirti skolinimąsi gynybai nuo kitų valstybės išlaidų finansavimo, o skolos ir deficito mažinimo plane numatyti konkrečius tikslus, terminus bei priemones.
Partijos taryba taip pat siūlo peržiūrėti valstybės išlaidas, atsisakyti besidubliuojančių institucijų funkcijų ir neefektyvių programų. Liberalų vertinimu, auganti skola ir jos aptarnavimo išlaidos ateityje ribotų galimybes finansuoti viešąsias paslaugas bei reaguoti į krizes.
Prieš didinant mokesčius gyventojams ir verslui, rezoliucijoje raginama įvertinti jau surenkamų lėšų panaudojimą, pateikti kovos su šešėline ekonomika ir efektyvesnio mokesčių surinkimo planą. Taip pat siūloma stabdyti iniciatyvas, kurioms nenumatyta tvarių finansavimo šaltinių.
ELTA primena, kad antradienį finansų ministras Taurimas Valys Seimui pristatė 2027 metų valstybės biudžeto projektą, kuriame numatomas 3,8 proc. BVP valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola.
Pagal Europos Sąjungos Mastrichto kriterijus, valdžios sektoriaus deficitas neturėtų viršyti 3 proc. BVP, o valstybės skola – 60 proc. BVP.
Kitų metų biudžeto projekte gynybai numatyta daugiau kaip 4,8 mlrd. eurų, arba 5 proc. BVP. Taip pat planuojama didinti pensijas, minimalią mėnesinę algą, socialines išmokas ir viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus.
Numatoma, kad 2027 metais valstybės biudžeto pajamos sieks 22,2 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų.
Seime pirmasis biudžeto projekto svarstymas numatytas lapkričio 19 d., antrasis – gruodžio 1 d.
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