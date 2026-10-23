Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Taurimas Valys: buvo daug pagundų mažinti krašto apsaugai skiriamą finansavimą

2026-10-23 08:10 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-23 08:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad formuojant kitų metų valstybės biudžetą buvo labai daug pagundų kardinaliai mažinti krašto apsaugai skiriamą finansavimą. Tačiau ministras neatskleidžia, kurie valdančiosios koalicijos partneriai to siekė.

Taurimas Valys Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (34)

Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad formuojant kitų metų valstybės biudžetą buvo labai daug pagundų kardinaliai mažinti krašto apsaugai skiriamą finansavimą. Tačiau ministras neatskleidžia, kurie valdančiosios koalicijos partneriai to siekė.

REKLAMA
0

„Buvo labai daug pagundų, taip pat ir iš kai kurių koalicijos partnerių, kardinaliai mažinti. Arba imtis tam tikrų gudravimų, galimai nepamatuotų ir nesuderintų su mūsų gynybos partneriais. Tikrai buvo daug pasiūlymų žiūrėti į kitas NATO valstybes, prisirišti prie reikalingo minimumo, kurio prašo pagrindiniai partneriai amerikiečiai. Bet mes atsilaikėme. Sukūrėme savo partneriams lūkestį ir būdami pavyzdys jau turime tam tikrų dividendų“, – LRT portalui interviu sakė ministras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ir iš opozicijos turėjome daug spaudimo“, – pridūrė jis.

(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Seimui pristatytas 2027-ųjų šalies biudžeto projektas

REKLAMA
REKLAMA

Ministro teigimu, 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) ribą viršijantis gynybos finansavimas Lietuvai jau duoda dividendų: „Nebesame traktuojami kaip karo zona. Esame traktuojami kaip atsparūs, ryžtingi, investuojantys į gynybą, sugebantys pritraukti didžiausių pasaulinių rinkos žaidėjų dėmesį“.

Pasak T. Valio, kitais metais pensijų didinimui dar gali būti panaudotas ir vadinamasis „Sodros“ rezervo perviršis – ne pats rezervas. „Šis klausimas išlieka atviras“, – sakė jis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Mokytojai, mokykla (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Seimas imasi algų didinimo: daugiau uždirbtų mokytojai, treneriai ir socialiniai darbuotojai (1)
Seimui pristatytas 2027-ųjų šalies biudžeto projektas (nuotr. Dainiaus Labučio)
Seime pristatytas kitų metų biudžetas: augs pensijos, algos ir išlaidos gynybai

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų