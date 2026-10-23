Taurimas Valys: buvo daug pagundų mažinti krašto apsaugai skiriamą finansavimą

„Buvo labai daug pagundų, taip pat ir iš kai kurių koalicijos partnerių, kardinaliai mažinti. Arba imtis tam tikrų gudravimų, galimai nepamatuotų ir nesuderintų su mūsų gynybos partneriais. Tikrai buvo daug pasiūlymų žiūrėti į kitas NATO valstybes, prisirišti prie reikalingo minimumo, kurio prašo pagrindiniai partneriai amerikiečiai. Bet mes atsilaikėme. Sukūrėme savo partneriams lūkestį ir būdami pavyzdys jau turime tam tikrų dividendų“, – LRT portalui interviu sakė ministras.
„Ir iš opozicijos turėjome daug spaudimo“, – pridūrė jis.
Ministro teigimu, 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) ribą viršijantis gynybos finansavimas Lietuvai jau duoda dividendų: „Nebesame traktuojami kaip karo zona. Esame traktuojami kaip atsparūs, ryžtingi, investuojantys į gynybą, sugebantys pritraukti didžiausių pasaulinių rinkos žaidėjų dėmesį“.
Pasak T. Valio, kitais metais pensijų didinimui dar gali būti panaudotas ir vadinamasis „Sodros“ rezervo perviršis – ne pats rezervas. „Šis klausimas išlieka atviras“, – sakė jis.
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