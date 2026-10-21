Seimas svarsto griežtesnius ribojimus Rusijos ir Baltarusijos piliečiams

Taip pat siūloma apriboti šių šalių fizinių ir juridinių asmenų galimybes vykdyti viešąją veiklą Lietuvoje švietimo, mokslo, studijų, kultūros, sporto ir meno srityse.
Visos šios priemonės numatytos Užsienio reikalų ministerijos (URM) parengtame Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo projekte, kurį Vyriausybė rugsėjo pabaigoje pateikė Seimui.
Seime kelią skinasi ribojimai rusams ir baltarusiams įsigyti NT prie strateginių objektų
Trečiadienį Seimo Užsienio reikalų komitetas (URK) siūlomiems pakeitimams pritarė bendru sutarimu.
„Siekiama reikšmingai sumažinti riziką ir užkirsti kelią galimoms žvalgybinėms, stebėjimo ir kitoms priešiškoms veikloms“, – pristatydamas projektą Seimo URK posėdyje teigė užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas
Anot jo, papildomais apribojimais siekiama neleisti švietimo, mokslo, studijų, kultūros, sporto ir meno veiklos išnaudoti propagandai, istorijai iškraipyti ir Lietuvos visuomenės nuostatoms paveikti.
Šiuo metu NT įsigijimo ribojimai taikomi Rusijos piliečiams, neturintiems leidimo gyventi Lietuvoje, ir su jais susijusioms įmonėms.
Projektu siūloma analogiškus apribojimus taikyti ir Baltarusijos piliečiams bei su jais susijusiems juridiniams asmenims.
Be to, ribojimus numatoma išplėsti ir Rusijos bei Baltarusijos piliečiams, turintiems leidimą gyventi Lietuvoje, kai jie norėtų įsigyti NT šalia nacionaliniam saugumui svarbių objektų. Siūloma, kad ribojimai nebūtų taikomi paveldimam turtui.
Seimo URK nariai viceministro teiravosi, kaip būtų elgiamasi su NT, įsigytu dar iki naujų apribojimų įsigaliojimo.
Atsakydamas V. Verbickas pažymėjo, kad teisės aktai atgaline data paprastai netaikomi. Jis taip pat priminė, kad prevencinių veiksmų dėl galimai rizikingų sandorių imamasi jau dabar, įskaitant atvejus, susijusius su NT prie Vilniaus oro uosto.
Projektu taip pat siūloma apriboti Rusijos ir Baltarusijos fizinių bei juridinių asmenų viešąją veiklą švietimo, mokslo ir studijų, kultūros, meno bei pramogų srityse, jeigu jie remia agresiją prieš Ukrainą, represijas, pažeidžia šios šalies suverenitetą ar neatitinka kitų įstatyme nustatytų kriterijų.
URM teigimu, šiuo metu teisiškai privalomų ribojimų viešajai veiklai šiose srityse nėra.
Priėmus pakeitimus, veiklos organizatoriai turėtų užtikrinti jų laikymąsi ir viešinti atitinkamą informaciją. Kriterijus atitinkantiems Rusijos ir Baltarusijos piliečiams siūloma leisti dalyvauti tokioje veikloje kaip neutraliems dalyviams, neatstovaujant savo valstybėms.
Ministerijos vertinimu, šie ribojimai padėtų užkirsti kelią propagandai, priešiškiems naratyvams ir režimų legitimizavimui, taip pat suteiktų sporto federacijoms ir kitoms organizacijoms aiškesnį teisinį pagrindą riboti abiejų šalių atstovų dalyvavimą.
Sportininkų dalyvavimą varžybose URM siūlo riboti Seimo rezoliucija ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis.