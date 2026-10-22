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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ministras neatmeta naujų mokesčių: štai ką siūlo

2026-10-22 09:31 / šaltinis: BNS
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2026-10-22 09:31
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Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad svarstomi dalies valdančiosios koalicijos partnerių pasiūlymai didinti kai kuriuos mokesčius, tačiau pabrėžia ir argumentus prieš, be to, anot jo, sprendimai užtruktų.

Seimui pristatytas 2027-ųjų šalies biudžeto projektas (nuotr. Dainiaus Labučio)

Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad svarstomi dalies valdančiosios koalicijos partnerių pasiūlymai didinti kai kuriuos mokesčius, tačiau pabrėžia ir argumentus prieš, be to, anot jo, sprendimai užtruktų.

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Ministras įvardijo svarstymus dėl tabako ir alkoholio akcizų, azartinių lošimų bei taršių ir brangių automobilių didesnio apmokestinimo.

„Taip, mes svarstom šitą jų papildomą apmokestinimą, analizuojame. Svarstome koalicijos pasiūlymus dėl tų pačių tabako ir alkoholio akcizų didinimo. Mes tikrai skaičiuojam, bet mes girdim ir kitus argumentus, ko dažnai negirdi iniciatoriai šitų pasiūlymų. Mes svarstom eilę mokesčių, susijusių su aplinkosauginiais niuansais dėl taršių automobilių papildomo apmokestinimo, dėl didesnių, brangesnių automobilių apmokestinimo“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė T. Valys.

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Ministro teigimu, priimant sprendimus dėl mokesčių korekcijų bus vertinamas pernai priimtos mokesčių reformos efektas – šių metų ir kitų metų pirmojo ketvirčio mokesčių surinkimas, o tai bus galima padaryti kitų metų pirmoje pusėje.

„Mūsų noras apskritai yra įsivertinti rezultatus galutinius, tame tarpe ir galutinį surinkimą tų mokesčių. Mes turėsim galutinį vaizdą grubiai po pirmo ketvirčio (2027 metų – BNS). Mes tada žiūrėsim, kiek mes surinkom, dėl ko taip įvyko, ką galima būtų pagerinti dėl buvusios mokesčių reformos. Kaip minėjau, nesinorėtų naujų įvedinėti (mokesčių – BNS), kol mes nežinom galutinio poveikio“, – kalbėjo T. Valys.

indeliai.lt

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