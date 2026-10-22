Patogiu ministru vadinamas Valys atsako kritikams: papūga irgi galėtų sakyti „ne“

„Žmonės, kurie mane gerai pažįsta, tikrai negalėtų patvirtinti, kad aš esu ponas „taip“. Aš visada pasveriu visumą kriterijų, visumą argumentų ir man tai yra svarbiausia, o ne automatiškai kažką daryti, nes labai paprasta sakyti „ne“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė T. Valys.
„Labai paprasta – pastatykime papūgą, išmokykime ją sakyti žodį „ne“ ir ji neva turėtų būti geriausias finansų ministras pagal šitą logiką“, – pridūrė jis.
„Labai lengva nesiimti jokių politinių sprendimų“
Ministro teigimu, kritikuoti jau priimtus sprendimus yra paprasčiau nei pačiam prisiimti atsakomybę už jų priėmimą.
„Labai lengva nesiimti jokių politinių sprendimų arba kritikuoti jau po laiko kažką, kuomet buvo daugybė progų padaryti kažką kitaip“, – sakė finansų ministras.
T. Valys taip pat atmetė prielaidas, kad į finansų ministro pareigas buvo pasirinktas dėl nuolaidumo Vyriausybės vadovui.
„Aš nemanau, kad būčiau pasirinktas būtent dėl šito įvardinto požiūrio, nes jis prasilenkia su mano vertybėmis“, – pabrėžė jis.
Pasak ministro, premjero ir prezidento apsisprendimą dėl jo kandidatūros galėjo lemti profesinė patirtis, požiūris į valstybės finansų valdymą bei siekis ieškoti netradicinių sprendimų.
„Aš tikiu, kad tie žmonės – premjeras, prezidentas, su kuriais mes kalbėjome apie bendrą viziją, bendrus darbus, buvo įtikinti mano pozicijos, tam tikros ambicijos elgtis nebūtinai nuspėjamai arba tradiciškai, galbūt dėl didesnės empatijos“, – kalbėjo T. Valys.
Jis taip pat akcentavo daugiau nei 20 metų patirtį finansų sektoriuje, darbą versle ir akademinėje srityje.
Tuo metu paklaustas, ar tikisi finansų ministro pareigas eiti iki kadencijos pabaigos, T. Valys atsakė teigiamai.
„Aš manau, kad išbūsiu“, – sakė jis.
ELTA primena, kad diskusijos dėl finansų ministro pozicijos Vyriausybėje vyksta Seime svarstant kitų metų valstybės biudžeto projektą. Dalis valdančiosios koalicijos partnerių kritikuoja numatytas išlaidas ir siūlomas šeimos politikos priemones.
Buvęs finansų ministras Rimantas Šadžius taip pat yra išsakęs abejonių dėl vadinamojo šeimos paketo. T. Valys, savo ruožtu, tikina, kad sprendimai dėl šių priemonių buvo priimti įvertinus atsakingos ministerijos pateiktus argumentus ir atliktus tyrimus.
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