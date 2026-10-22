Iš „valstiečių“ – siūlymas, kaip gauti pajamų: nusitaikė į tabaką ir alkoholį

„Mes nieko naujo nepasiūlėme. Sudarydami koalicinę sutartį, mes sutarėme dėl kelių dalykų – dėl to, kad reikėtų didinti tabako, alkoholio ir elektroninių cigarečių akcizą. Kai ministras pateikia biudžetą, kuris yra deficitinis, manau, normalu ieškoti pajamų šaltinių“, – LRT radijui ketvirtadienį kalbėjo A. Norkienė.
„Mes priminėme, kad tuos šaltinius esame nurodę ir kad norint surinkti lėšų į biudžetą, reikia sprendinių. Mes tą ir pasiūlėme“, – pridūrė ji.
Be to, parlamentarė pažymėjo, kad didesni akcizai ne tik padėtų papildyti biudžetą, bet ir mažintų alkoholio ir tabako įperkamumą, taip prisidedant ir prie mažesnio jų vartojimo.
„Maisto įperkamumas dabar yra labai sumažėjęs, nes kainos labai išaugo. Deja, alkoholį, cigaretes mes sėkmingai įperkame ir įperkamumo procentas vis dar auga“, – teigė „valstiečių“ atstovė.
Kaip skelbta, antradienį finansų ministras Taurimas Valys parlamentui pateikė 2027 m. valstybės biudžeto projektą.
Seimo posėdžių salėje valstybės biudžetas svarstomas du kartus, jį taip pat svarsto Seimo komitetai, iš kurių Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) yra pagrindinis – beveik visi parlamento komitetai savo siūlymus pateikti turi iki lapkričio 10 d.
Pirmasis 2027 m. biudžeto svarstymas numatomas lapkričio 19 d., antrasis – gruodžio 1 d.
Projektas numato, kad kitąmet biudžeto deficitas viršys nustatytus limitus ir sudarys 3,8 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), valstybės skola – 48,2 proc. BVP.
Europinis Mastrichto kriterijus euro zonos valstybėms leidžia 3 proc. BVP biudžeto deficitą ir 60 proc. valstybės skolos lygį.