Lietuvos skolos augimas – vienas sparčiausių Europos Sąjungoje

Labiau šis santykis augo tik Lenkijoje – 6,7 proc., skelbia Eurostatas.
Tuo metu per ketvirtį – antrąjį, palyginti su pirmuoju – santykio augimas taip pat buvo vienas didžiausių ES. Lietuvoje jis augo 1,6 punkto, o labiau – tik Latvijoje (1,9 punkto), Portugalijoje (2,1 punkto) ir Lenkijoje (3 punktais).
Lietuvos valdžios skola antrąjį šių metų ketvirtį siekė 38,8 mlrd. eurų ir sudarė 43,8 proc. BVP – šis rodiklis išliko vienas mažesnių ES.
Labiausiai prasiskolinusia šalimi išlieka Graikija, kur valdžios skola siekė 140,8 proc. BVP.
Eurostato duomenimis, bendra ES valstybių valdžios skola siekė 82,9 proc. BVP, tik euro zonoje – 88,8 proc. BVP.