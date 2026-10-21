Eurostatas: Lietuvos biudžeto deficitas – mažesnis nei ES vidurkis

Vis dėlto, palyginti su pirmuoju metų ketvirčiu, šalies deficitas padidėjo 2,4 proc. punkto, rodo trečiadienį paskelbti Europos Sąjungos statistikos tarnybos „Eurostat“ duomenys.
Pirmąjį šių metų ketvirtį Lietuvos biudžeto deficitas siekė 0,8 proc. BVP, o antrąjį išaugo iki 3,2 proc. BVP. Taigi per ketvirtį deficitas padidėjo 2,4 proc. punkto.
Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, Lietuvos biudžeto deficitas taip pat padidėjo. Antrąjį 2025 metų ketvirtį jis siekė 2,7 proc. BVP, arba 0,5 proc. punkto mažiau nei šiemet.
Tuo metu visoje ES valdžios sektoriaus biudžeto deficitas antrąjį ketvirtį sudarė 3,5 proc. BVP, o euro zonoje – 3,3 proc. BVP.
Pirmąjį šių metų ketvirtį ES deficitas siekė 3,1 proc. BVP, o euro zonoje – 3,2 proc. BVP. Taigi per ketvirtį abu rodikliai padidėjo, tačiau mažiau nei Lietuvoje.
Vis dėlto, palyginti su pirmuoju ketvirčiu, deficitas augo visose trijose Baltijos šalyse. Latvijoje jis padidėjo nuo 1,5 iki 2,9 proc. BVP, o Estijoje – nuo 1,6 iki 3,2 proc. BVP.
„Eurostat“ duomenimis, didžiausias valdžios sektoriaus biudžeto deficitas antrąjį šių metų ketvirtį užfiksuotas Rumunijoje – 9,2 proc. BVP.
Toliau rikiavosi Vengrija (7,2 proc. BVP), Lenkija (5,9 proc.), Belgija ir Bulgarija (po 5,3 proc.) bei Prancūzija (5,1 proc.).
Tuo metu penkios ES valstybės antrąjį ketvirtį fiksavo biudžeto perteklių.
Didžiausias jis buvo Kipre – 3,3 proc. BVP. Danijoje biudžeto perteklius siekė 2,7 proc. BVP, Graikijoje – 2,2 proc., Airijoje – 1,9 proc., o Portugalijoje – 0,8 proc.