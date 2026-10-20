Už ką teks susimokėti kitąmet? Biudžeto projekte – puokštė didėjančių mokesčių

Opozicija projekte neranda ir kūdikių priežiūros išmokų kėlimo. Tad panašu, kad valdančiųjų dar laukia karštos derybos dėl mokesčių pakeitimų ir gresiančių naujų milijardinių skolų visai šaliai.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Kompleksiniai pietūs Seimo valgykloje parlamentarams atsieina 7 eurus. O Seimo nariai kitąmet susiplanavo sau algas pasididinti mažiausiai po 100 eurų į rankas, tad jos sieks 4 tūkst. eurų ir daugiau, o Seimo pirmininko – ir 5,5 tūkst. eurų į rankas. Tad tokios pietų kainos parlamentarams palyginti menkos, bet Lietuva kitąmet gyvens, pasak opozicijos, visai ne pagal savo kišenę.
Finansų ministras teikia Seimui kitų metų valstybės biudžetą su beveik 6 milijardų eurų deficitu, kas sudaro beveik 4 proc. BVP ir kone 1 procentu viršija Mastrichto finansinio stabilumo kriterijų.
„Viščiukus skaičiuojame rudenį, skaičiuosime, kai bus patvirtintas, toks vertinimas“, – sakė finansų ministras Taurimas Valys.
„Ridenasi lavina, milijardas perdėtų išlaidų, nekalbant apie taupymą ir kovą su šešėline ekonomika“, – kalbėjo Seimo narys, liberalas Eugenijus Gentvilas.
„4 proc. deficito prie augančios ekonomikos yra labai pavojingas rodiklis, skolos aptarnavimo išlaidos sparčiai didėja, emisijos brangsta. Ministras kalbėjo, kad geopolitikos rizikos didelės“, – aiškino Seimo narė, konservatorė Ingrida Šimonytė.
Degalų kainos panašu kils ir toliau
Naujajame biudžete finansų ministras įtraukė ir kitąmet dar apie 8 ct už litrą didesnius mokesčius dyzelinui ir 2,5 ct benzinui. Tiesa, valdantieji vis dar derasi, kaip šią naują degalų mokesčių augimo bangą nuo sausio prislopinti.
„Dabartiniame biudžete šitas neįtraukta, bet mes dar galutinai su koalicijos partneriais turėsime šį klausimą, turėsime įsivertinti deficito padidėjimą“, – teigė T. Valys.
„Iki sausio yra koks yra, o nuo sausio turėtų nedidėti“, – pridūrė Seimo narė, „valstietė“ Aušrinė Norkienė.
„Finansų ministras patikino, kad deda visas pastangas derėtis su EK, kad augimas būtų sulėtintas“, – tikino Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Stabdyti degalų brangimą bent kitais metais ragina ir kai kurie opozicijos atstovai.
„Galime nusileisti akcizo lygį gal net žemiau nei Europa reikalauja, ji apsileidusi, neprižiūri bendros dvasios, kodėl buvo akcizai, PVM koordinuojami, kad kaimynai vieni kitiems kelnių nenumovinėtų“, – sakė Seimo narys, konservatorius Raimondas Kuodis.
O valdantieji piktinasi, kad Vyriausybė į biudžetą įtraukė ne visą gimstamumo skatinimo paketą.
„Nematome biudžete vaiko priežiūros išmokos 100 proc. buvusios algos, tai, dėl ko susikūrė šita koalicija, tai būtinas elementas“, – kalbėjo Seimo narys, demokratas Tomas Tomilinas.
Didins ir daugiau mokesčių
Kitąmet vyriausybė siūlo ne tik didinti degalų, bet ir privalomojo sveikatos draudimo mokestį. Ministras Kukuraitis siūlo nuo sausio 7 proc. PSD mokesčiu apmokestinti ligos išmokas, kurias pirmąsias dvi ligos dienas apmoka darbdaviai.
Valdantieji svarsto didinti mokesčius alkoholiui, rūkalams, azartiniams lošimams. Kitų metų kovą gyventojai turėtų gauti ir mokesčių inspekcijos paskaičiuotus naujus nekilnojamojo turto mokesčius, o finansų ministras neatmeta, kad turto mokestis ateityje gali tapti labiau visuotinis.
„Dėl mokesčių naujų įvedinėjimo nereikia audrinti ir gąsdinti visuomenės, kiti koalicijos partneriai įsipareigoję, neketina to daryti, reikia balansuoti tarp galimybių ir lūkesčių“, – sakė T. Valys.
Biudžeto projekte gynybai Vyriausybė kitąmet siūlo skirti 5 proc. BVP, tai yra beveik 5 mlrd. eurų.
T. Valio pristatytą biudžeto projektą visą artimiausią mėnesį narplios ir siūlys savo pataisas Seimo nariai, vėliau jį dar kartą peržiūrės Vyriausybė ir galiausiai iki Naujųjų metų turės patvirtinti Seimas.
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