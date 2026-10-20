Seimas imasi algų didinimo: daugiau uždirbtų mokytojai, treneriai ir socialiniai darbuotojai

Už Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pataisas po pateikimo balsavo 62 parlamentarai, prieš nebuvo, susilaikė penki politikai.
„Priėmus įstatymą bus užtikrintas nuoseklus viešojo sektoriaus darbo užmokesčio augimas, įgyvendinti kolektyvinėse sutartyse prisiimti įsipareigojimai, sustiprintos paskatos kelti kvalifikaciją, o viešajame sektoriuje – išlaikyti ir motyvuoti kvalifikuotus darbuotojus“, – pateikdamas projektą sakė socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras.
Jis teigė, kad didinti koeficientus verčia minimalios algos didinimas iki 1245 eurų ir noras išlaikyti didesnį kvalifikuotų darbuotojų darbo užmokestį.
Liberalas Simonas Kairys teigė, kad nepaisant siūlomo didinimo, kvalifikuotų specialistų darbo užmokestis vis labiau artėja prie minimalios algos nei prie vidutinės.
„Jie tiesiog lekia didžiuliu tempu prie minimalios algos dydžio“, – sakė jis.
Nuo kitų metų sausio 1 dienos siūloma kvalifikuotų darbuotojų, specialistų, struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų minimalius pareiginės algos koeficientus didinti nuo 2,5 proc. iki 9,9 proc., tai yra, nuo 47 eurų iki 150 eurų.
Ketinama užtikrinti, kad mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestis didėtų 7,56 procento.
4,5 proc. didinami pareiginės algos koeficientai, 0,43 proc. būtų skirta pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimui dėl veiklos sudėtingumo, priemokoms ar kitoms išmokoms, o 2,5 proc. didėja pareiginės algos bazinis dydis.
Mokytojų, švietimo pagalbos specialistų alga padidės nuo 152 iki 214 eurų, auklėtojų, koncertmeisterių, akompaniatorių – nuo 114 iki 136 eurų, mokyklų vadovų – nuo 299 iki 354 eurų, švietimo pagalbos įstaigų vadovų – nuo 272 iki 306 eurų.
Numatoma nustatyti, kad socialinių paslaugų srities darbuotojams taikomi 30 proc. didesni minimalūs pareiginės algos koeficientai (vietoj dabar nustatyto 21 proc.), o turintiems antrą kvalifikacinę kategoriją pareiginės algos didinimo koeficientas didinamas 25 proc., vietoje dabar nustatyto 20 procentų.
Be to, bus įtvirtinta, kad treneriams, dirbantiems valstybinėse ir savivaldybių įstaigose, taikomi 12,96 proc. didesni minimalūs pareiginės algos koeficientai. Trenerių darbo užmokestis prieš mokesčius padidės vidutiniškai 205 eurais – nuo 2718 iki 2923 eurų.
Taip pat, siekiant aukštos kvalifikacijos specialistams, įgijusiems magistro ar mokslo ir meno daktaro laipsnį, sudaryti prielaidas sparčiau siekti karjeros, ketinama nustatyti papildomus pareiginės algos koeficientus vyresniems mokytojams ir pagalbos mokiniams specialistams.
Numatoma, kad švietimo įstaigos vadovui nustatytas pareiginės algos koeficiento padidinimas būtų taikomas ir tais atvejais, kai, pasibaigus kadencijai, jis laimi konkursą vadovo pareigoms eiti toje pačioje įstaigoje, kurioje užėmė pareigas iki konkurso.
Planuojama atsisakyti nuostatos, kad mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, įgijusiems aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją, iš karto suteikiama mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto kvalifikacinė kategorija.
Skaičiuojama, kad 2027 metais ir vėliau iš valstybės biudžeto numatytiems minimaliems pareiginės algos koeficientų dydžiams padidinti reikės skirti maždaug po 34,5 mln. eurų.
Tuo metu pakeitimams dėl mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo – 180,9 mln. eurų.
Aukštesnę kvalifikacinę kategoriją turinčių socialinių paslaugų srities darbuotojų pareiginės algos koeficiento didinimui – 2,9 mln. eurų, trenerių darbo užmokesčiui padidinti – apie 2,3 mln. eurų.