Antanas Nedzinskas Seime balsavo iš kaimyno darbo vietos

„Balsuodamas dėl šio (SADM socialinės paramos mokiniams įstatymo – ELTA) projekto prabalsavau iš kaimyno darbo vietos, o Alvydas nebalsavo“, – posėdyje dalyvavusiems Seimo nariams pranešė A. Nedzinskas.
Savo ruožtu posėdžiui pirmininkavusi Jūratė Zailskienė atsakė, kad tai bus užfiksuota Seimo posėdžio protokole.
„Gerai, įrašome į protokolą, kad suklydote netyčia“, – teigė ji.
Vis tik opozicijoje dirbantis liberalas Eugenijus Gentvilas manė, kad į šią situaciją „Seimas kažkaip reaguotų“.
„Suprantu, kad apsirikti gali bet kas, bet Antanas prisipažino, kad balsavo iš svetimos vietos. Tai gražu, Antanai, kad prisipažinote, bet aš noriu, kad Seimas kažkaip reaguotų. Aš nesakau, kad jį reikia išmesti iš Seimo, nes istorijoje yra buvę, kad už balsavimą iš svetimos vietos žmogus netenka (Seimo nario – ELTA) mandato, bet kažkaip reiktų sureaguoti plačiau, išsamiau“, – posėdžio metu sakė E. Gentvilas.
Savo ruožtu J. Zailskienė atsakė, kad parlamentarui reikėtų daugiau supratingumo
„Ačiū, kviečiu Eugenijų (turėti – ELTA) truputėlį daugiau jautrumo ir supratingumo“, – teigė posėdžio pirmininkė.
Galvojo, kad balsuoja iš savo vietos
Vėliau A. Nedzinskas žurnalistams teigė, kad toks incidentas buvo žmogiška klaida ir pridūrė galvojęs, kad balsavo iš savo darbo vietos.
„Kolegos (kortelė buvo įdėta – ELTA). Aš galvojau, kad ten yra mano darbo vieta“, – žurnalistams Seime teigė A. Nedzinskas.
„Tai netyčinis veiksmas ir manau, kad jokios problemos nėra. Juolab, kad balsavimo rezultatams, tai įtakos tikrai neturėjo ir šalia esantis Seimo narys galėjo savo paskutiniu paspaudimu pakeisti mano išreikštą nuomonę ir būtų tada jau jo balsas“, – akcentavo jis.
Parlamentaro teigimu, tai buvo žmogiška klaida.
„Tai tikrai netyčinis veiksmas ir labai natūralus“, – dėstė jis.
„Žmogiškas atvejis, laiku pastebėtas. Atsisėdau ne į tą darbo vietą“, – sakė socialdemokratas.
Tiesa, Seimo svetainėje prie šio projekto balsavimo rezultatų matyti, kad balsavime dalyvavo ir A. Nedzinskas, ir A. Mockus. Vis tik, parlamentaras neigia tikimybę, kad balsuodamas galėjo tą daryti ir už save, ir už kolegą.
„Dabar negaliu nieko komentuoti, šio fakto nepasižiūrėjau“, – dėstė A. Nedzinskas.
ELTA primena, kad 2023-aisiais dabar europarlamentaro pareigas einantis Petras Gražulis neteko Seimo nario mandato po to, kai balsavo už kitą Seimo narį.
Konstitucinis Teismas tuomet pripažino, kad toks veiksmas prieštaravo Konstitucijai, o P. Gražulis sulaužė Seimo nario priesaiką.
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