Seimui pristatytas siūlymas plėsti nemokamą maitinimą pradinukams

Tokį siūlymą Seimui antradienį pristatė socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras. Pasak jo, nemokamo maitinimo pradinukams plėtra siekiama mažinti socialinę atskirtį ir jauniausio amžiaus mokinių diferenciaciją bei didesniam vaikų skaičiui kuo ankstesniame amžiuje ugdyti sveikatai palankios mitybos kompetencijas.
„Socialinės paramos mokiniams įstatymo projektas parengtas įgyvendinant Vyriausybės programos nuostatas, numatančios gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje, įvesti nemokamą pradinių klasių mokinių maitinimą visose savivaldybėse ir savivaldybių ugdymo įstaigose“, – pranešime cituojamas T. Vinokuras.
Projektu taip pat siūloma tobulinti susijusį teisinį reguliavimą, atsisakyti detalaus techninio pobūdžio reikalavimo mokyklų administracijoms rengti ir teikti laisvos formos pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą mokiniui pakeitus mokyklą.
Be to, siūloma atlikti redakcinius pakeitimus, atsisakant perteklinio reikalavimo pateikti mokinio gyvenamosios vietos adresą, jeigu šią informaciją galima gauti iš Gyventojų registro.
T. Vinokuras pažymėjo, kad kitąmet moksleivių maitinimui papildomai turėtų būti skirta apie 7,3 mln. eurų. 2028 metais papildomai turėtų būti skirta apie 23 mln. eurų, o 2029 metais nemokamiems pietums, nevertinant šeimos gaunamų pajamų, papildomai turėtų būti skirta apie 33,3 mln. eurų.
Šiuo metu nemokamas maitinimas, nevertinant šeimos pajamų, skiriamas visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Vyresnių klasių moksleiviams parama skiriama įvertinus šeimos pajamas.
Socialinės paramos mokiniams įstatymo pataisų projektui po pateikimo pritarė 63, prieš balsavo 10, susilaikė taip pat 10 Seimo narių. Seimo posėdyje šis klausimas toliau bus svarstomas lapkričio 19 dieną.
ELTA primena, jog Šeimos paketo priemonėms kitąmet planuojama skirti 150 mln. eurų biudžeto lėšų.
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