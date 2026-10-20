Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Taurimas Valys kuro akcizo pokyčius žada po Naujųjų metų

2026-10-20 13:11 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-20 13:11
Pridėkite kaip šaltinį Google

Finansų ministras Taurimas Valys neatmeta galimybės po Naujųjų metų peržiūrėti degalų akcizus, atsižvelgiant į situaciją rinkose ir degalų kainas, tačiau pabrėžia, kad toks sprendimas dar didintų biudžeto deficitą.

Seimui pristatytas 2027-ųjų šalies biudžeto projektas (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (34)

Finansų ministras Taurimas Valys neatmeta galimybės po Naujųjų metų peržiūrėti degalų akcizus, atsižvelgiant į situaciją rinkose ir degalų kainas, tačiau pabrėžia, kad toks sprendimas dar didintų biudžeto deficitą.

REKLAMA
0

„Dabartiniame biudžete tai neįtraukta, bet mes dar tikrai galutinai su koalicijos partneriais nesame apsisprendę. Neabejoju, kad turėsime šitą klausimą ir turėsime įsivertinti papildomą deficito padidėjimą“, – žurnalistams sakė T. Valys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak ministro, trumpalaikis akcizų mažinimas būtų neproporcingai brangus ir reikštų biudžeto pajamų netekimą.

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto, jo teigimu, svarstomos alternatyvos, ypač nuo kitų metų pradžios, kai įsigalios papildomi įsipareigojimai, susiję su anglies dioksido (CO2) dedamąja ir Europos Sąjungos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF) lėšomis. 

REKLAMA

Ministras neatmeta, kad šiuos įsipareigojimus būtų galima sušvelninti.

T. Valys pažymėjo, kad galimi akcizų pakeitimai priklausys ir nuo koalicijos partnerių pozicijos bei valstybės finansinės padėties.

„Šiai dienai yra priimtas toks sprendimas, bet, atsižvelgdami į koalicijos partnerių argumentus, svarstysime, ar galima kažką keisti, įvertinant deficito situaciją“, – sakė ministras.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenimis, dyzelino kainos antradienio rytą svyravo nuo 2,10 euro iki 2,35 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,26 euro ir buvo 2,49 proc. didesnė nei pirmadienį (2,21 euro).

Seimui pristatytas kitų metų biudžetas

(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Seimui pristatytas 2027-ųjų šalies biudžeto projektas

Kaip skelbė ELTA, antradienį Seimui pristatytame 2027 metų valstybės biudžeto projekte numatomas 3,8 proc. BVP valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pristatydamas projektą finansų ministras Taurimas Valys pabrėžė, kad Lietuva nėra vienintelė Europos Sąjungos valstybė, planuojanti viršyti 3 proc. BVP deficito ribą. Pasak jo, kitąmet šią ribą gali viršyti maždaug 12 Bendrijos šalių, o vidutinis euro zonos deficitas turėtų siekti 3,6 proc. BVP.

Kitų metų biudžeto projekte krašto apsaugai numatyta skirti daugiau kaip 4,8 mlrd. eurų, arba 5 proc. BVP.

Numatoma, kad valstybės biudžeto pajamos kitąmet sieks 22,2 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų