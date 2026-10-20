Taurimas Valys kuro akcizo pokyčius žada po Naujųjų metų

„Dabartiniame biudžete tai neįtraukta, bet mes dar tikrai galutinai su koalicijos partneriais nesame apsisprendę. Neabejoju, kad turėsime šitą klausimą ir turėsime įsivertinti papildomą deficito padidėjimą“, – žurnalistams sakė T. Valys.
Pasak ministro, trumpalaikis akcizų mažinimas būtų neproporcingai brangus ir reikštų biudžeto pajamų netekimą.
Vis dėlto, jo teigimu, svarstomos alternatyvos, ypač nuo kitų metų pradžios, kai įsigalios papildomi įsipareigojimai, susiję su anglies dioksido (CO2) dedamąja ir Europos Sąjungos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF) lėšomis.
Ministras neatmeta, kad šiuos įsipareigojimus būtų galima sušvelninti.
T. Valys pažymėjo, kad galimi akcizų pakeitimai priklausys ir nuo koalicijos partnerių pozicijos bei valstybės finansinės padėties.
„Šiai dienai yra priimtas toks sprendimas, bet, atsižvelgdami į koalicijos partnerių argumentus, svarstysime, ar galima kažką keisti, įvertinant deficito situaciją“, – sakė ministras.
Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenimis, dyzelino kainos antradienio rytą svyravo nuo 2,10 euro iki 2,35 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,26 euro ir buvo 2,49 proc. didesnė nei pirmadienį (2,21 euro).
Seimui pristatytas kitų metų biudžetas
Kaip skelbė ELTA, antradienį Seimui pristatytame 2027 metų valstybės biudžeto projekte numatomas 3,8 proc. BVP valdžios sektoriaus deficitas ir 48,2 proc. BVP valstybės skola.
Pristatydamas projektą finansų ministras Taurimas Valys pabrėžė, kad Lietuva nėra vienintelė Europos Sąjungos valstybė, planuojanti viršyti 3 proc. BVP deficito ribą. Pasak jo, kitąmet šią ribą gali viršyti maždaug 12 Bendrijos šalių, o vidutinis euro zonos deficitas turėtų siekti 3,6 proc. BVP.
Kitų metų biudžeto projekte krašto apsaugai numatyta skirti daugiau kaip 4,8 mlrd. eurų, arba 5 proc. BVP.
Numatoma, kad valstybės biudžeto pajamos kitąmet sieks 22,2 mlrd. eurų, o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų.