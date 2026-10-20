Rytinis šokas vairuotojams: degalų kainos per kišenę kerta dar stipriau

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos antradienio rytą svyravo nuo 2,10 euro iki 2,35 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,26 euro ir buvo 2,49 proc. didesnė nei pirmadienį (2,21 euro).
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Kaune – 2,10 euro už litrą, o didžiausia – dvidešimt devyniose „Viada“ tinklo degalinėse bei septyniose „Circle K“ tinklo degalinėse. Pastarosiose litras šių degalų kainavo 2,35 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,82 euro iki 2,05 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,98 euro ir buvo 2,53 proc. didesnė nei pirmadienį (1,94 euro).
Pigiausias benzinas antradienio rytą buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Kaune – čia litras degalų kainavo 1,82 euro. Didžiausia benzino kaina, siekusi 2,05 euro už litrą, fiksuota šimtas devyniose „Viada“ tinklo degalinėse, dvidešimt keturiose „Circle K“ tinklo degalinėse, „Emsi“ bei „Kenaoil“ degalinėse Vilniaus rajone.
SND kainos šalies degalinėse svyravo nuo 0,78 euro iki 0,99 euro, o vidutinė dujų kaina siekė 0,91 euro ir buvo 0,79 proc. didesnė nei pirmadienį (0,91 euro).
Mažiausia SND kaina antradienio rytą buvo „Bonsa“ tinklo degalinėje Tauragėje, kur litras dujų kainavo 0,78 euro. Didžiausia jų kaina fiksuota dvidešimt šešiose „Viada“ tinklo degalinėse, vienuolikoje „Circle K“ tinklo degalinių bei „DVS Topolis“ degalinėje Rokiškyje – 0,99 euro už litrą.
Didmeninė benzino kaina spalio 19 dieną Lietuvoje buvo 1,76 euro, dyzelinas kainavo 2,10 euro.
Brent naftos kaina rinkoje pirmadienį siekė 109,6 JAV dolerio už barelį.