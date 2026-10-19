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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ar mažins degalų akcizus? Olekas atskleidė, kokios pozicijos kol kas laikosi Seimas

2026-10-19 15:10 / šaltinis: BNS / aut. / /
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut. / /
2026-10-19 15:10
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Vyriausybei planuojant 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) kitų metų valdžios sektoriaus deficitą, viršijantį ES šalims narėms taikomą Mastrichto kriterijų, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad toks deficitas nėra didžiausias valstybės istorijoje.

Seimo rudens sesijos pradžia (nuotr. Elta/D. Labučio)
GALERIJA (7)

Vyriausybei planuojant 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) kitų metų valdžios sektoriaus deficitą, viršijantį ES šalims narėms taikomą Mastrichto kriterijų, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad toks deficitas nėra didžiausias valstybės istorijoje.

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Pasak Seimo vadovo, toks fiskalinis deficitas yra kompromisinis ir priimtinas.

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Juozas Olekas

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„Tai nėra didžiausias skaičius deficito, kurį mes esam turėję kaip valstybė. Jisai toks kompromisinis ir yra priimtinas“, – pirmadienį po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda žurnalistams Prezidentūroje teigė Seimo pirmininkas.

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„Dabar yra ir finansų ministro, ir Vyriausybės kalbėjimasis, kad su Europos Komisija susitartų, kad (...) turėtume tokį skaičių, kaip dabar yra pateikta, – 3,8 proc.“, – pridūrė J. Olekas.

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Pasak jo, tokiu deficitu norima užtikrinti pakankamą gynybos ir saugumo finansavimą.

„Dėl deficito mes visi norime, kad jo nebūtų arba kad jis būtų mažesnis. Bet, deja, norime užtikrinti, kad mes galėtume normalų gyvenimą gyventi ir turėtume tai, kad mums reikia pakankamai dideles lėšas skirti gynybai ir saugumui. Ir tada negalim pamiršti ir kitų sričių“, – kalbėjo J. Olekas. 

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Prabilo apie degalų akcizą

Klausiamas apie planus mažinti akcizą degalams Seimo pirmininkas pabrėžė, kad kol kas norima išsiaiškinti, kokią dalį biudžete sudaro pajamos iš šio akcizo. 

„Norime pasižiūrėti, koks akcizų svoris yra bendrame biudžete ir koks akcizų surinkimas ar nesurinkimas yra palyginus su Latvija ir Lenkija, kai gali įsipilti tas pravažiuojantis tranzitu transportas ir kaip susidėlioja pats biudžetas, kiek čia kompensuoja“, – kalbėjo J. Olekas. 

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(2 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Degalai

Pasak jo, kol kas dabar Seime vyrauja nuomonė, kad akcizų nereikia liesti. 

„Priminsiu, kad kai priiminėjom mokesčių pakeitimus, tai sakėme, kad paketas mokesčių priimtas ir pagyvenkime kurį laiką ir galbūt paieškokime taiklesnių priemonių paremti žmonėms, kuriems yra labai sunku dėl tokios ekonominės situacijos, o ne pabandykim vėl pakeisti akcizus“, – aiškino J. Olekas. 

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Todėl, jo teigimu, galutiniai sprendimai dėl degalų akcizų bus priimti biudžeto svarstymo Seime metu.

Pasak Seimo pirmininko, Vyriausybės parengtas ir Seimui pateiktas 2027-ųjų valstybės biudžeto projektas iš esmės atitinka pagrindinius lūkesčius – pakankamą gynybos finansavimą, didesnę paramą šeimai.

Pasak jo, taip pat mano ir šalies vadovas.

„Abudu pažymėjome, kad iš tikrųjų iš principo pateiktas biudžeto projektas atitinka tokius mūsų pagrindinius lūkesčius, tai yra, kad pagrindinis dėmesys yra skiriamas gynybai, yra skiriama parama šeimai, kurie turėtų būti labai svarbūs mūsų sprendžiant demografines problemas ir ekonomikos augimo problemas“, – sakė J. Olekas.

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Jis pabrėžė, kad yra įvairių ir prezidento iniciatyvų, kam ir kiek daugiau lėšų numatyti kitų metų biudžete. 

„Tai yra prezidento iniciatyvos, kurios yra skirtos sveikatos sektoriaus sustiprinimui, yra migracijos problemų sprendimui, yra iniciatyvos dėl finansų, dėl panaudojimo daugiau mūsų vidaus galimybių, žmonių indėlių įveiklinimo, kurie galėtų padėti papildyti biudžetą. Tos iniciatyvos yra, jos Seime juda. (...) Galvoju, kad didžioji dalis tų sprendimų bus priimta“, – kalbėjo J. Olekas.

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Pasak jo, taip pat teks vertinti kitus siūlymus dėl papildomo finansavimo. 

„Kokios bus konkrečios atskirų frakcijų ar atskirų Seimo narių iniciatyvos, tai paprastai visada būna ir šiek tiek biudžetą pakoreguoja. Manau, kad panašūs dalykai bus ir šiais metais. Sulaukim svarstymų komitetuose, kada biudžetas bus apsvarstytas ir grąžintas Vyriausybei paskutiniam variantui. Turėsim tada galutinį atsakymą“, – tvirtino J. Olekas.

Seimo patvirtintas 2023 metų valstybės biudžeto projektas numatė, kad valdžios sektoriaus deficitas sieks 4,9 proc. BVP. Tačiau realiai jis siekė 0,7 proc. 2020 metais šis deficitas siekė 6,4 procento.

indeliai.lt

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