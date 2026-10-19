Olekas sureagavo į kritiką finansų ministrui Valiui: išsakė savo poziciją

„(Darbas – ELTA) tenkina – biudžetas pateiktas. Biudžetas toks, kuris po diskusijų rodys tą mūsų dėmesį pagrindiniams iššūkiams ir todėl, man atrodo, neturime tokių pastabų, dėl kurių reikėtų (ministrą – ELTA) kritikuoti“, – žurnalistams prezidentūroje sakė J. Olekas.
„Aš neatsimenu nė vieno biudžeto svarstymo, kur mes nekritikuotume ministro“, – pridūrė Seimo pirmininkas.
Kritika – ir iš partnerių, ir iš opozicijos
Biudžeto formavimo procese kritikos dėl esą stringančios komunikacijos, taip pat kompetencijos stokos finansų ministras susilaukė tiek iš opozicijos, tiek iš koalicijos partnerių.
Dar liepą būdamas pretendentu į ministrus naujoje Vyriausybėje T. Valys sulaukė aštrių konservatorių pastabų – tuomet, apsilankęs jų frakcijoje, ministras tikino besijaučiantis „egzaminuojamas“, o po posėdžio pareiškė, kad „niekieno nesileis žeminamas“.
Savo ruožtu ekspremjerė Ingrida Šimonytė tuomet teigė, kad susidarė įspūdis, jog ministras atėjo nepasiruošęs – vėliau konservatoriai T. Valiui ne kartą išsakė kritikos dėl kompetencijos, kėlė klausimus dėl galimų jo ryšių – ministras anksčiau dirbo kredito unijoje.
Galimas socialdemokratų ministro kompetencijos spragas kritikavo ir partneriai demokratai – šios frakcijos parlamentaras, buvęs finansų ministras Algirdas Butkevičius sakė, kad po valstybės biudžeto projekto pateikimo Seimui turėtų paaiškėti, ar esamas ministras toliau eis pareigas, ar bus pakeistas.
Politikas taip pat tikino, kad dar prieš formuojant Vyriausybę perspėjo ministrą pirmininką, jog su T. Valiu dirbti bus sudėtinga.
Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius taip pat piktinosi, esą partneriai sulaukė tik abstrakčių biudžeto projekto skaičių, kritikavo ne tik ministro komunikaciją, bet ir pasiruošimą. Anot jo, biudžeto rengimas nėra tas pats, kas „studento bakalaurinio darbo atsiskaitymas“.
Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius yra patvirtinęs, kad ministrui išsakė tam tikrų pastabų dėl jo bendravimo su parlamentarais. Tačiau akcentavo finansų ministru pasitikintis, taip pat pažymėjo, kad biudžeto priėmimas Seime lems visos Vyriausybės ateitį.
Neviešai kalbama, kad klausimų dėl finansų ministro kompetencijos kyla ir patiems socialdemokratams – ilgametis politikas, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Algirdas Sysas T. Valį yra pavadinęs „kosmonautu“.
Pats finansų ministras anksčiau pripažino, kad pirmasis jo prisistatymas Seimo frakcijoje nebuvo mandagus, bet jis esą taip reagavo į nepagrįstus priekaištus dėl jo kompetencijas. Vis dėlto reaguodamas į kitų politikų kritiką dėl savo elgesio bei kompetencijų, T. Valys tikino nebijantis, jog dėl to gali netekti posto.
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