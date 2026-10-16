Gitanas Nausėda įkirto finansų ministrui: „Būtų gerai, kad jis pagarbiau bendradarbiautų“

Mindaugas Sinkevičius savo ministru kol kas neabejoja, tačiau Seimo nariai mano, kad biudžeto priėmimas T. Valiui virs egzaminu, kurį ministras išlaikys arba ne. Taikdario vaidmens ėmėsi ir Prezidentas Gitanas Nausėda.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Finansų ministras Taurimas Valys žingsniuoja Seimo koridoriais link plenarinių posėdžių salės, kur jo laukia Vyriausybės valanda. Jos metu parlamentarai Premjerui ir jo ministrams uždavinėja klausimus.
„Daug kritikos sulaukėte dėl tos pastabos Algirdui Butkevičiui, „šaudė tu šaudė“. – Petys į petį turėjau omenyje, kad koalicijos partneriai turėtų dirbti petys į petį“, – sakė finansų ministras Taurimas Valys.
Taurimas Valys trečiadienį po Vyriausybės posėdžio prisiminė seną 2014-ųjų metų Algirdo Butkevičiaus kalbą.
„Kai kurie koalicijos partneriai sako, jog Lietuva neturi finansų ministro, bet jau vieno iš demokratų, Algirdo Butkevičiaus, abejojama ir jūsų kompetencijomis, kaip galėtumėte atsakyti? – „Šaudė tu šaudė“ – minėjo T. Valys.
Buvęs finansų ministras, premjeras Algirdas Butkevičius primena, kad 2014-aisiais klaidų kalboje neišvengė, nes anglų nebuvo pirmoji jo užsienio kalba.
„Aš universitete ir mokykloje mokiausi prancūzų kalbą, po to stažavausi Vokietijoje 1994 m., turėjau vokiečių kalbą išmokti, anglų kalbą pradėjau mokytis Seime“, – aiškino Seimo narys, demokratas Algirdas Butkevičius.
Algirdas Butkevičius įgėlė Taurimui Valiui
Koalicijos partneris „demokratas“ Algirdas Butkevičius linki savo mažiau patyrusiam kolegai pagerinti finansinį raštingumą.
„Šiaip tai galėčiau ministrui rekomenduoti, pasiskaityti angliškas knygas. Aš jau esu perskaitęs ir tikrai turėtų labai didelę naudą, būnant finansų ministru, valdant viešuosius finansus“, – siūlė A. Butkevičius.
Dabartinis finansų ministras T. Valys ir valdančiųjų, ir opozicijos kritikos sulaukia ne pirmą savaitę. Kolegos skundžiasi, kad ministras per retai lankosi Seime, per mažai bendrauja su parlamentarais, kuriems įdomus ir kitų metų biudžetas, ir galimybės mažinti mokesčius dyzelinui.
„Nematau nei tam tikros drąsos, nei atsakomybės, kad finansų ministras ateitų ir paaiškintų dalykiškai“, – pridūrė A. Butkevičius.
Ministrą Seime gaudė ir žurnalistai, tiesa, ne visada sėkmingai.
„Laba diena, ministre, galime? – 3 minutes. – Žinokit, laukėme“, – prisikalbinti T. Valį bandė žurnalistai.
„Supraskit. Aš turiu daug svarbesnių dalykų. Turėsiu išėjimą į tribūną, į visus klausimus atsakysiu. Todėl, kad vienu metu neįmanoma toje pačioje vietoje būti ir dabar už 3 minučių prasidės Vyriausybės valanda, ačiū visiems už dėmesį“, – teisinosi T. Valys.
Sutaikyti finansų ministrą su Seimo nariais bando ir Prezidentas Gitanas Nausėda.
„Būtų gerai, kad jis pagarbiau bendradarbiautų su koalicijos partneriais, pirmiausia su koalicijos partneriais ir su opozicija. Gal kartais pristingama kantrybės argumentuojant ir ginant savo poziciją. Bet jei pradėsime mėtytis tokio įžeidžiančio pobūdžio epitetais vienas kito atžvilgiu, tai ta diskusija ir konsensuso ieškojimas taps neįmanomas“, – dėstė Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.
„Valdantieji pradėjo kritikuoti Taurimą Valį. Iš pradžių Sysas kosmonautu pavadino, dabar Butkevičiaus kritika. Parlamento statutas numato prievolę ministrams, kuriuos paskyrė parlamentas, ateiti, atsiliepti į parlamentarų kvietimus ir dalyvauti iškvietus juos į frakciją ar į parlamentą. Valys pažeidinėja šitą įstatymą, todėl aš jį vadinu politiniu bailiu“, – pasakojo Seimo narys, liberalas Eugenijus Gentvilas.
Taurimas Valys pažada atrasti daugiau laiko ir valdantiesiems, ir opozicijai.
„Aš tikrai neapgailestauju dėl to, kas yra išpūsta ir perteklinio. Visi susitikimai, kuriuose aš pažadėjau būti, yra suplanuoti ir vyksta. Šiandien rytą dar turėjom neoficialų susitikimą su kitais Seimo nariais, turėjom koalicijos tarybą, trys frakcijų susitikimai numatyti jau šį trečiadienį“, – tikino T. Valys.
Taurimas Valys nebijo prarasti ministro posto
Pasak parlamentarų, Taurimo Valio tolimesnis likimas priklausys nuo to, kaip vyks biudžeto pateikimas.
„Galutinė kompetencija ir pasirodys, kaip jis šito biudžeto projektą pristatys“, – kalbėjo A. Butkevičius.
„Aš laukiu biudžeto pateikimo tiek Seime, tiek biudžeto komitete, tada būtų galima komentuoti. Jis dabar įnikęs į biudžeto formavimą su komanda. Aš nelabai norėčiau trukdyti. Nebūsiu Algirdu Butkevičiumi“, – sakė Seimo narys, socialdemokratas Algirdas Sysas.
„Yra ir kompetencijos klausimai, yra interesų klausimai, yra ir to politinio aparato nesutarimo klausimai“, – minėjo Seimo narys, konservatorius Mindaugas Lingė.
„Testas Jums bus visas šitas biudžetas, priėmimas, ar nebijot, kad jūsų kėdė gali sušlubuoti? – Nebijau“, – tikino T. Valys.
Taurimas Valys kol kas gali būti ramus, Premjeras Mindaugas Sinkevičius atkakliai gina savo finansų ministrą: juo neabejoja.
„Pasitikite ministru? – Pasitikiu visu kabinetu. Raginu nuo rytojaus pradėti intensyvų pristatymą ir visuomenei, su žiniasklaida, daryti spaudos konferencijas. Noriu susitelkimo, raginu koalicijos partnerius telktis“, – aiškino Ministras Pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Pasak finansų ministro, 2027 metų valstybės biudžeto projektas bus įregistruotas ketvirtadienį.
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