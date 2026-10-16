Valys: deramės su EK, kad gynybai išleidžiamo BVP neįskaitymas į deficitą būtų pratęstas

„Mes su Europos Komisija pradėjome klausimą dėl išimties gynybos finansavimui, 1,5 proc. (pratęsimo – BNS). Kaip žinia, jis baigiasi 2028 metais, mes praktiškai su visomis šalimis pradėję derybas ir įvardiję poreikį, kad reikia ne tik pratęsti, bet ir padidinti tą proporciją“, – penktadienį sakė ministras.
„Nesinori iš anksto traukinio priekyje bėgti, nes anksčiau ar vėliau turėsim įsitraukti tą skaičių į savo deficitą. Viskas yra labai jautru, derybas vedame, jos dažniausiai vyksta gyvai susitikus“, – teigė jis.
Pasak T. Valio, šis klausimas bus aptariamas ir artimiausiame ES Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos posėdyje.
„Tikrai sieksime to tikslo“, – pabrėžė ministras.
Kaip rašė BNS, EK praėjusiais metais pristatė Bendrijos gynybos gaires ir gynybos stiprinimo plano priemones, viena jų – valstybėms narėms leidžiama 1,5 proc. BVP, išleisto gynybai, neskaityti į deficitą.
Numatoma, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet sieks 3,8 proc. BVP ir viršys ES šalims narėms taikomą Mastrichto kriterijų, siekiantį 3 procentus.