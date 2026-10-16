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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Valys: deramės su EK, kad gynybai išleidžiamo BVP neįskaitymas į deficitą būtų pratęstas

2026-10-16 12:10 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-16 12:10
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Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad Lietuva ir kitos ES valstybės su Europos Komisija (EK) derasi dėl išimties, suteikiančios galimybę gynybai išleidžiamos dalies bendrojo vidaus produkto (BVP) neįtraukti į deficitą, pratęsimo.

Koalicinės tarybos posėdis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad Lietuva ir kitos ES valstybės su Europos Komisija (EK) derasi dėl išimties, suteikiančios galimybę gynybai išleidžiamos dalies bendrojo vidaus produkto (BVP) neįtraukti į deficitą, pratęsimo.

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„Mes su Europos Komisija pradėjome klausimą dėl išimties gynybos finansavimui, 1,5 proc. (pratęsimo – BNS). Kaip žinia, jis baigiasi 2028 metais, mes praktiškai su visomis šalimis pradėję derybas ir įvardiję poreikį, kad reikia ne tik pratęsti, bet ir padidinti tą proporciją“, – penktadienį sakė ministras.

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„Nesinori iš anksto traukinio priekyje bėgti, nes anksčiau ar vėliau turėsim įsitraukti tą skaičių į savo deficitą. Viskas yra labai jautru, derybas vedame, jos dažniausiai vyksta gyvai susitikus“, – teigė jis.

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Pasak T. Valio, šis klausimas bus aptariamas ir artimiausiame ES Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos posėdyje.

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„Tikrai sieksime to tikslo“, – pabrėžė ministras.

Kaip rašė BNS, EK praėjusiais metais pristatė Bendrijos gynybos gaires ir gynybos stiprinimo plano priemones, viena jų – valstybėms narėms leidžiama 1,5 proc. BVP, išleisto gynybai, neskaityti į deficitą.

Numatoma, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet sieks 3,8 proc. BVP ir viršys ES šalims narėms taikomą Mastrichto kriterijų, siekiantį 3 procentus.

indeliai.lt

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