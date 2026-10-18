Kasčiūnas žėrė kritikos finansų ministrui: „Gali tapti tiesiog politine našta“

„Kalbant apie Taurimą Valį, klausimas yra tai, kiek jis taps našta pačiam ministrui pirmininkui ir Vyriausybei. Ir gali tapti tiesiog politine našta. Ir jeigu ta politinė našta bus per sunki, jam gali būti pasiūlyta atsisveikinti“, – laidoje „ELTA savaitė“ akcentavo L. Kasčiūnas.
„Tai gali būti neišvengiamas sprendimas. Ypač kai įsijungs koalicijos partnerių skaičiavimai ir vertinimai, o po savivaldos rinkimų jie galbūt užaštrės, kai jau atsiras ultimatumų kalba. Ir tada galbūt kažkas gali būti tiesiog paaukotas tam, kad perkrautų sistemą. Ir tai gali būti būtent finansų ministras“, – pabrėžė jis.
Kasčiūnas: „Jis galbūt ne iki galo supranta...“
TS-LKD pirmininkas svarsto, kad pagrindinė problema yra tai, kad T. Valiui paprasčiausiai stinga politinės patirties.
„Jis galbūt ne iki galo supranta, kad finansų ministras yra dešinioji ministro pirmininko ranka. Nuo tavo elgesio modelio ir tavo klaidų priklauso visos Vyriausybės vertinimas. (...) Tai jeigu tu ir neturi patirties, bet jauti atsakomybę prieš ministrą pirmininką, Vyriausybę ir valstybę, tu vis tiek mokaisi, bandai suprasti žaidimo taisykles ir taip toliau. Dedi pastangas išeiti iš situacijos. Tokių kažkokių pastangų aš tikrai nematau“, – pabrėžė politikas.
Valstybė labai pradeda smigti į skolą ir neturi plano, kaip iš to išeiti
Tuo metu vertindamas šią savaitę pristatytą ir deficito limitą viršijantį ateinančių metų valstybės biudžeto projektą, L. Kasčiūnas akcentuoja, kad valstybė pradeda labai smigti į skolą.
Tačiau didžiausia problema, anot politiko, yra ta, kad Vyriausybė neturi plano, kaip iš šios situacijos išeiti.
„Valstybė pradeda, sakyčiau, labai įsmigti į skolą ir neturi plano, kaip iš tos tendencijos išeiti. Vyriausybė turi modeliuoti situaciją, nes dabar dar yra ekonominio augimo laikotarpis. Jeigu bus sudėtingesnė ekonominė situacija, šitie rodikliai gali tapti kriziniais rodikliais. Tada valstybė jau neturės resursų realiai gelbėtis – pavyzdžiui, krizės situacijoje stabilizuoti situaciją“, – teigė L. Kasčiūnas.
Todėl, anot konservatorių lyderio, labai svarbu, kad dabartiniai valdantieji mąstytų ne tik šios kadencijos rėmuose.
„Skola auga ir kreditoriai kelia palūkanas, todėl tas (skolos – ELTA) aptarnavimas irgi auga. Ir tu įsisuki į tą savidestrukcinę spiralę, kaip dabar madinga kalbėti, ir turi labai rimtų problemų. Taigi tu turi turėti planą, kaip iš jos išeiti. Vyriausybė to nesiūlo“, – sakė L. Kasčiūnas.
„Esame uždarame rate, o kad iš jo išliptume, tai reikia daryti dabar, nes akivaizdu, kad tai yra didelė politinė problema. Ir čia kaip tik yra tas atvejis, kai nemąstoma bent penkerių ar dešimties metų kategorijomis. Mąstoma, kaip išgyventi kitus metus, kaip išgyventi galbūt iki rinkimų. Bet tai nėra valstybiška ir tai nėra išmintinga“, – pabrėžė opozicijoje dirbantis politikas.
Kaip jau skelbta, Vyriausybė penktadienį pritarė kitų metų valstybės biudžeto projektui, kuris keliaus į Seimą – jame numatomas Mastrichto kriterijų viršijantis 3,8 proc. nuo BVP valdžios sektoriaus deficitas.
Neįskaitant europinės išlygos (1,5 proc. BVP) dėl karinių įsigijimų, deficitas kitąmet turėtų sudaryti 4,8 proc. BVP, valstybės skola – 48,2 proc. BVP.
Prognozuojama, kad 2028 m. biudžeto deficitas pasieks jau 4,6 proc., neįskaitant karinių išlaidų išlygos – 4,7 proc., valstybės skola viršys pusę šalies BVP ir pasieks 50,7 proc.
ELTA primena, kad biudžeto formavimo procese kritikos dėl esą stringančios komunikacijos, taip pat kompetencijos stokos finansų ministras T. Valys susilaukė tiek iš opozicijos, tiek iš koalicijos partnerių.
Dar liepą būdamas pretendentu į ministrus naujoje Vyriausybėje T. Valys susilaukė aštrių konservatorių pastabų – tuomet, apsilankęs jų frakcijoje, ministras tikino besijaučiantis „egzaminuojamas“, o po posėdžio pareiškė, kad „niekieno nesileis žeminamas“.
Tiesa, dabar kritikos T. Valys sulaukia ne tik iš opozicijos atstovų, bet ir iš koalicijos partnerių demokratų.
Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius piktinosi, esą partneriai sulaukė tik abstrakčių biudžeto projekto skaičių, kritikavo ne tik ministro komunikaciją, bet ir pasiruošimą. Anot jo, biudžeto rengimas nėra tas pats, kas „studento bakalaurinio darbo atsiskaitymas“.
Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius yra patvirtinęs, kad ministrui išsakė tam tikrų pastabų dėl jo bendravimo su parlamentarais. Tačiau akcentavo finansų ministru pasitikintis, taip pat pažymėjo, kad biudžeto priėmimas Seime lems visos Vyriausybės ateitį.
Neviešai kalbama, kad klausimų dėl finansų ministro kompetencijos kyla ir patiems socialdemokratams – ilgametis politikas, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Algirdas Sysas T. Valį yra pavadinęs „kosmonautu“.
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