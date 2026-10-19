Iš Lietuvos energetikos agentūros – naujausia žinia dėl degalų kainų

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse pirmadienio rytą svyravo nuo 2,06 euro iki 2,39 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,21 euro ir buvo 0,42 proc. mažesnį nei penktadienį (2,22 euro).
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Kaune, kur litras degalų atsiėjo 2,06 euro, o didžiausia – „Degta“ tinklo degalinėje Vievyje. Pastarojoje litras šių degalų kainavo 2,39 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,80 euro iki 2,09 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,94 euro ir buvo 1,04 proc. mažesnė nei penktadienį (1,96 euro).
Pigiausias benzinas pirmadienio rytą buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Kaune – 1,80 euro už litrą. Didžiausia jo kaina fiksuota „Degta“ tinklo degalinėje Vievyje – 2,09 euro.
SND kainos degalinėse svyravo nuo 0,75 euro iki 0,99 euro, o vidutinė dujų kaina siekė 0,91 euro ir buvo 1,15 proc. didesnė nei penktadienį (0,90 euro).
Mažiausia SND kaina pirmadienio rytą buvo „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Kaune – 0,75 euro, o didžiausia, siekusi 0,99 euro už litrą, fiksuota dvidešimt penkiose „Viada“ tinklo degalinėse, aštuoniose „Circle K“ tinklo degalinėse, „DVS Topolis“ degalinėje Rokiškyje bei „Degta“ tinklo degalinėje Vievyje.
Didmeninė benzino kaina spalio 16 dieną Lietuvoje buvo 1,76 euro, dyzelinas kainavo 2,11 euro.
Brent naftos kaina rinkoje penktadienį siekė 109,9 JAV dolerio už barelį.