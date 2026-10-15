Dėl degalų kainų Lietuvoje – naujausia žinia

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 2,02 euro iki 2,37 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,21 euro ir buvo 0,66 proc. mažesnė nei trečiadienį (2,22 euro).
LEA: benzino ir dyzelino kaina Lietuvoje nežymiai sumažėjo, SND brango
Mažiausia dyzelino kaina buvo „Atsiauta“ degalinėje Kuršėnuose, kur litras šios rūšies degalų atsiėjo 2,02 euro. Didžiausia dyzelino kaina fiksuota keturiolikoje „Viada“ tinklo degalinių bei penkiose „Circle K“ tinklo degalinėse. Pastarosiose litras dyzelino kainavo 2,37 euro.
Benzino kainos Lietuvoje svyravo nuo 1,79 euro iki 2,07 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,94 euro ir buvo 1,10 proc. mažesnė nei trečiadienį (1,96 euro).
Pigiausias benzinas buvo dvejose „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėse – 1,79 euro už litrą. Didžiausia jo kaina, siekusi 2,07 euro, fiksuota septyniolikoje „Viada“ tinklo degalinių bei penkiose „Circle K“ tinklo degalinėse.
SND kainos degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 0,75 euro iki 0,99 euro, o vidutinė dujų kaina siekė 0,89 euro ir buvo 0,91 proc. didesnė nei trečiadienį (0,88 euro).
Mažiausia SND kaina ketvirtadienio rytą buvo dvejose „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėse – 0,75 euro.
Didžiausia dujų kaina fiksuota dvidešimtyje „Viada“ tinklo degalinių, septyniose „Circle K“ tinklo degalinėse bei „DVS Topolis“ degalinėje Rokiškyje. Pastarosiose litras SND kainavo 0,99 euro.
Didmeninė benzino kaina spalio 14 dieną Lietuvoje buvo 1,80 euro, dyzelinas kainavo 2,12 euro.
Brent naftos kaina rinkoje trečiadienį siekė 106,1 JAV dolerio už barelį.