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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Dėl degalų kainų Lietuvoje – naujausia žinia

2026-10-15 11:50 / šaltinis: ELTA
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2026-10-15 11:50
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Vidutinės benzino ir dyzelino kainos ketvirtadienio rytą šalyje sumažėjo atitinkamai 1,10 proc. ir 0,66 proc. Tuo metu suskystintos naftos dujos (SDN) pabrango 0,91 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Degalai Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (2)

Vidutinės benzino ir dyzelino kainos ketvirtadienio rytą šalyje sumažėjo atitinkamai 1,10 proc. ir 0,66 proc. Tuo metu suskystintos naftos dujos (SDN) pabrango 0,91 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

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Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 2,02 euro iki 2,37 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,21 euro ir buvo 0,66 proc. mažesnė nei trečiadienį (2,22 euro).

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FOTOGALERIJA. Degalai

LEA: benzino ir dyzelino kaina Lietuvoje nežymiai sumažėjo, SND brango

Mažiausia dyzelino kaina buvo „Atsiauta“ degalinėje Kuršėnuose, kur litras šios rūšies degalų atsiėjo 2,02 euro. Didžiausia dyzelino kaina fiksuota keturiolikoje „Viada“ tinklo degalinių bei penkiose „Circle K“ tinklo degalinėse. Pastarosiose litras dyzelino kainavo 2,37 euro.

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Benzino kainos Lietuvoje svyravo nuo 1,79 euro iki 2,07 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,94 euro ir buvo 1,10 proc. mažesnė nei trečiadienį (1,96 euro).

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Pigiausias benzinas buvo dvejose „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėse – 1,79 euro už litrą. Didžiausia jo kaina, siekusi 2,07 euro, fiksuota septyniolikoje „Viada“ tinklo degalinių bei penkiose „Circle K“ tinklo degalinėse.

SND kainos degalinėse ketvirtadienio rytą svyravo nuo 0,75 euro iki 0,99 euro, o vidutinė dujų kaina siekė 0,89 euro ir buvo 0,91 proc. didesnė nei trečiadienį (0,88 euro).

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Mažiausia SND kaina ketvirtadienio rytą buvo dvejose „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėse – 0,75 euro.

Didžiausia dujų kaina fiksuota dvidešimtyje „Viada“ tinklo degalinių, septyniose „Circle K“ tinklo degalinėse bei „DVS Topolis“ degalinėje Rokiškyje. Pastarosiose litras SND kainavo 0,99 euro.

Didmeninė benzino kaina spalio 14 dieną Lietuvoje buvo 1,80 euro, dyzelinas kainavo 2,12 euro.

Brent naftos kaina rinkoje trečiadienį siekė 106,1 JAV dolerio už barelį.

indeliai.lt

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