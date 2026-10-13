Lenkijoje lietuviai pilasi ne tik kurą – pasakė, kiek ir kam sutaupo: „Čia daug pigiau nei pas mus“

Praėjusią savaitę valdantieji po trijų valandų diskusijų taip ir nepalaimino siūlymo sumažinti akcizą dyzelinui. Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius žada grįžti prie diskusijos, bet kaip įtikins bendrapavardį premjerą, kad akcizą mažinti reikia, neįvardija.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Kuro kaina Lenkijoje
Tai – netoli Lietuvos–Lenkijos sienos esantis Punsko miestelis ir vienintelė jame esanti degalinė. Iki artimiausio kaimo Lietuvoje – apie 10 kilometrų. Tad degalinėje nuolat pilna ne tik pačių vietos gyventojų, bet ir lietuvių. Ypač dabar, kai Lenkijoje degalai vėl ženkliai pigesni nei pas mus.
„Man pas kaimyną arti ir pigiau. – Ar daug pigiau? – Na, pas mus 2 ar 2,30. Čia mums netoli – 6 kilometrai atvažiuoti“, – sako Radiškių kaimo gyventojas Stasys.
Punsko degalinėje litras dyzelino kainuoja apie 1,80 eur, benzinas – 1,60 eur. Prisipildyti, tarkim, 50 litrų baką dyzelino kainuoja 90 eurų. Lietuvoje toks pat kiekis atsieitų 110 eurų. Jei ne daugiau. Matematika paprasta, sako Stasio žmona Roma.
„Susitaupo, aišku, kad susitaupo. Tai 50 centų litras. Tai paskaičiavus, kiek važinėjame, kiek ką. Mums čia daug arčiau atvažiuoti negu į Kalvariją ar Lazdijus“, – sako Roma.
Lenkijoje pigesni vaistai, kapų žvakės
O kai susiruošia į Lenkiją, Stasys su Roma ne vien į degalinę važiuoja. Ir maisto produktų pasidairo, į vaistinę, teigia, visada užsukantys.
„Ir vaistus apsimoka pirkti. Čia daug pigiau nei pas mus. Viską ir apsiperkame“, – pasakoja moteris.
„Į Kauną reikės važiuoti pas daktarus.“
Nuo spalio 3 dienos Lenkijos valdžia vėl laikinai sumažino degalams taikomą PVM nuo 23 iki 8 procentų. Taip pat akcizą nuleido iki minimalaus Europos Sąjungoje leidžiamo lygio ir kartu įvedė maksimalias mažmenines benzino bei dyzelino kainas. Tad tautiečiai vėl plūsta pas kaimynus, nes Lietuvoje degalų kainos esą tapo nebeįkandamos.
„Pas seserį, du kilometrai nuo sienos gyvena, Radiškėje. Tai atvažiavau. Po 1,80. – O Lietuvoje kiek, žiūrėjote? – 2,26 Kalvarijoje.“
Vyras sako dar ir kapinių žvakių visą padėklą pirksiantis. Nes irgi pigiau.
„Pigesnės? – Dėklas pas mus po 1,5 euro, o čia 90 centų. Tai va tų pasiimsiu ant švenčių. – Turite galvoje, Vėlinėms? – Taip.“
Kai kurie į Punską degalų atvažiavę lietuviai sako, kad Lietuvoje degalų ir nebesipila, nes per brangu.
„Pirksiu benzino ir šiaip gal kokių produktų. – Užsuksite ir į parduotuvę? – Tai jo jo jo.“
Ar Lietuvoje mažės kuro kainos?
Tautiečiai sako laukiantys mūsų valdžios sprendimų dėl degalų kainų. Artėja šaltasis sezonas, žmonės su baime laukia sąskaitų už šildymą, tad pigesni degalai palengvintų finansinę naštą.
„Na, žinote, kai nėra gero gaspadoriaus, tai ir žemė nedirbta. Tai ir čia tas pats. Nėra geros valdžios, kad galvotų apie darbo žmogų, o dabar jie galvoja tik apie save.“
Viltis, kad dyzelinas atpigs dėl akcizo sumažinimo, žlugo praėjusį ketvirtadienį, kai po 3 valandų valdančiųjų diskusijų premjeras Mindaugas Sinkevičius paskelbė, kad nepritarė šiam „Vardan Lietuvos“ pasiūlymui. Esą sumažinus akcizą 10 centų, biudžetas prarastų apie 20 milijonų eurų. Šeštadienį vykusiame tarybos posėdyje Demokratų sąjungos lyderis tikino, kad derybų dėl akcizo mažinimo dar nebaigė.
„Grįšime prie to, jeigu kuro kainos toliau stiebsis į viršų. Jau dabar skirtumas su Lenkija 50 euro centų. Jo ignoruoti yra neįmanoma“, – pastebi „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius.
Tiesa, „Vardan Lietuvos“ pirmininkas pridūrė, kad įtakos valdžioje turi tiek, kiek turi mandatų. Tad kad ir kaip Virginijus Sinkevičius bekalbėtų apie akcizo mažinimą, realių svertų, kaip galėtų įtikinti valdančiuosius sumažinti akcizą, neįvardijo.
Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.
Tekstą naujienų portalui tv3.lt pritaikė praktikantė Aira Švagždytė.