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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vairutojams dėl degalų kainų – nemaloni žinia

2026-10-13 12:13 / šaltinis: ELTA
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2026-10-13 12:13
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 Vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintos naftos dujų (SND) kainos antradienio rytą šalies degalinėse padidėjo, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Degalai (ELTA nuotr.)
GALERIJA (11)

 Vidutinės benzino, dyzelino ir suskystintos naftos dujų (SND) kainos antradienio rytą šalies degalinėse padidėjo, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

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Agentūros duomenimis, dyzelino kainos Lietuvoje antradienį svyravo nuo 2,09 euro iki 2,34 euro, o vidutinė dyzelino kaina siekė 2,24 euro ir buvo 2,02 proc. didesnė nei pirmadienį (2,20 euro).

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FOTOGALERIJA. Degalinės Lietuvoje

LEA: antradienį visų degalų kainos šalyje šoktelėjo

Mažiausia dyzelino kaina buvo „Alauša“ tinklo degalinėje Kaune  – 2,09 euro už litrą, o didžiausia, siekusi 2,34 euro, fiksuota dvidešimtyje „Viada“ tinklo degalinių, aštuoniose „Circle K“ tinklo degalinėse bei „Degta“ tinklo degalinėje Elektrėnų savivaldybėje.

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(2 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Degalai

Benzino kainos svyravo nuo 1,81 euro iki 2,06 euro, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,98 euro ir buvo 3,64 proc. didesnė nei pirmadienį (1,91 euro).

Pigiausias benzinas buvo „Alauša“ tinklo degalinėje Kaune, kur jo litras kainavo 1,81 euro, o brangiausias – keturiose „Circle K“ tinklo degalinėse. Pastarosiose litras šių degalų atsiėjo 2,06 euro.

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SND kainos degalinėse antradienio rytą siekė 0,69–0,99 euro, o vidutinė SND kaina sudarė 0,88 euro ir buvo 2,03 proc. didesnė nei pirmadienį (0,86 euro).

Mažiausia SND kaina antradienio rytą buvo R. Balsio degalinėje Kelmės rajone – 0,69 euro. Didžiausia SND kaina fiksuota penkiolikoje „Viada“ tinklo degalinių, aštuoniose „Circle K“ tinklo degalinėse bei „DVS Topolis“ degalinėje Rokiškyje – 0,99 euro.

Didmeninė benzino kaina spalio 12 dieną Lietuvoje siekė 1,84 euro, o dyzelinas kainavo 2,11 euro.

Brent naftos kaina rinkoje pirmadienį sudarė 106,7 JAV dolerio už barelį. 

indeliai.lt

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