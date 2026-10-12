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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Po JAV ir Rusijos sandorio – Nausėdos atsakas: šis sprendimas nėra iš gerų sąrašo

2026-10-12 21:16 / šaltinis: BNS
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2026-10-12 21:16
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Prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog Vašingtono ir Maskvos susitarimas dėl rusiško dyzelino patiekimo pasaulinėms rinkoms nėra iš gerų sprendimų sąrašo.

Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (6)

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog Vašingtono ir Maskvos susitarimas dėl rusiško dyzelino patiekimo pasaulinėms rinkoms nėra iš gerų sprendimų sąrašo.

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„Draugai turi kalbėti atvirai. Jeigu sprendimai yra geri, mes niekada nepamiršime padėkoti ir pasakyti, kad jie yra geri. Tačiau šis sprendimas tikrai nėra iš jų sąrašo. Todėl mano reakcija vienareikšmiška – tai yra bloga diena, ypatingai vertinant visą Rusijos agresijos prieš Ukrainą kontekstą“, – LRT televizijai pirmadienį sakė šalies vadovas.

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„Turime pirmiausia remti Ukrainą, o šis sprendimas tikrai Ukrainos stipresne nepadaro. (...). Šis (sprendimas – BNS) atidaro šliuzus Rusijos izoliacijai mažėti“, – tikino jis.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gitanas Nausėda

Prieš kelias dienas pranešė apie leidimą

Donaldas Trumpas apie leidimą Rusijai eksportuoti dyzeliną prieš kelias dienas pranešė artėjant kitą mėnesį JAV vyksiantiems kadencijos vidurio rinkimams, prieš kuriuos šalyje sparčiai kyla degalų kainos ir kuriuose respublikonai, kaip manoma, patirs didelį smūgį.

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G. Nausėdos teigimu, būtent per šių rinkimų prizmę sprendimą dėl dyzelino ir reikėtų vertinti. Prezidentas tikino abejojantis jo veiksmingumu pačios JAV rinkai bei pabrėžė, kad reali įtaka kainoms dėl daugybės priežasčių nėra reali.

Prezidentas taip pat atkreipė dėmesį, jog savo namų darbus dėl energetinės priklausomybės turi padaryti ir Europa.

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Lietuva jau 2022 metais sugebėjo pasakyti – viskas, daugiau jokių energetinių išteklių iš Rusijos. Tuo metu (...) konkrečios Europos Sąjungos valstybės ir iki šios dienos, deja, kad ir mažesniais kiekiais, bet Rusijai padeda finansuoti jos karo mašiną pirkdamos energetinius išteklius“, – tikino G. Nausėda.

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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitarimą dėl dyzelino pasmerkė, o tai paskatino D. Trumpą šeštadienį paraginti Ukrainą išsirinkti naują lyderį.

Pasak G. Nausėdos, būtų puiku, jei Vašingtonas „prisidėtų prie to, kad suteiktų tokią galimybę Ukrainai organizuoti rinkimus“.

„Tiktai Ukrainos žmonės gali pasirinkti vieną ar kitą asmenį. Niekas kitas iš išorės savo kandidatų diktuoti negalime“, – pabrėžė jis.

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Patylėk viena kart
Patylėk viena kart
2026-10-12 22:00
Ir vėl kišasi ne į savo reikalus
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Val
Val
2026-10-12 22:44
Prezidentas labai prastai atrodo. Serga? Viskuo nusivylęs?
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